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Командир білоруського батальйону "Волат" загинув у боях за Лисичанськ

Чоловік захищав Україну з перших днів війни
Командир батальйону "Волат" білоруського полку імені Кастуся Калиновського Іван Марчук загинув у боях за Лисичанськ 26 червня.
Командир білоруського батальйону "Волат" загинув у боях за Лисичанськ Командир батальйону "Волат" білоруського полку імені Кастуся Калиновського Іван "Брест" Марчук Фото: Полк імені Кастуся Калиновського

Про це повідомляє полк імені Кастуся Калиновського.

26 червня батальйон "Волат" брав участь у стримуванні танкового прориву окупантів у районі Лисичанська. Невелика група бійців вступила в нерівний бій із силами росіян, які переважали. Через кілька годин зіткнення окупантів відкинули, а російську техніку вразили з ручних протитанкових засобів. .

Однак у другій хвилі росіяни кинули на невеликий загін значні сили, включно з танками. Бійці полку імені Кастуся Калиновського почали відступати, якоїсь миті зв'язок із ними перервався.

"У перші дні не було розуміння, де перебувають деякі наші бійці, і ми покладалися на поінформованість ЗМІ. У такі моменти дуже важливо зберігати тишу, щоб у білоруських добровольців у разі захоплення у полон був шанс на обмін, як і в інших бійців ЗСУ, аби повернутися додому. Саме тому полк витримав паузу, щоб не нашкодити нашим хлопцям", - зазначили у полку.

Наразі відомо, що командир батальйону "Волат" полку Калиновського з позивним "Брест" героїчно загинув, виконуючи свій бойовий обов’язок.

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06 07 2022 12:12
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