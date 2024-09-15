Командир спецпідрозділу "Ахмат" відхрестився від полонених кадировців

Командир спецпідрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що відмовляється від кадирівців, що потрапили у полон на Курщині.

Про це він написав у Telegram.

Апті Алаудінов заявив, що полонені кадирівці телефонують рідним із проханням до командира звільнити їх:

"Представники українських спецслужб дають змогу полоненим телефонувати у Чеченську Республіку для того, щоб вони спілкувалися зі своїми рідними. Там йдуть напряму установка: "скажіть Апті Алаудінову, він знає як нас обміняти"".

Генерал зазначає, що здача в полон є ганебною річчю і зневажає таких людей.

"Чеченці із давніх віків вважали здачу в полон ганьбою, яку не можливо нічим змити, окрім своєї крові. І ось ці люди, яких чоловіками я не назву, просто піднявши руки та здавшись у полон, просять своїх рідних, щоб їх звільнили.Ті які здалися у полон я вас не поважаю, ви не заслуговуєте навіть життя", – сказав Алаудінов.

Командир спецпідрозділу «Ахмат» закликав кадирівців у полоні зробити все можливе, аби померти, а не повертатися додому. Однак він говорить лише про тих, хто добровільно здався в полон, не бувши важко пораненими.

Апті Алаудінову також заявив, що нібито людина, яка загинула у війні проти України, потрапляє в рай.