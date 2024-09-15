Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Командир спецпідрозділу "Ахмат" відхрестився від полонених кадировців

15 вересня 2024, 17:17
Командир спецпідрозділу
фото: скриншот з відео
Апті Алаудінов засудив полонених кадирівців.

Командир спецпідрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що відмовляється від кадирівців, що потрапили у полон на Курщині.

Про це він написав у Telegram.

Апті Алаудінов заявив, що полонені кадирівці телефонують рідним із проханням до командира звільнити їх:
 
"Представники українських спецслужб дають змогу полоненим телефонувати у Чеченську Республіку для того, щоб вони спілкувалися зі своїми рідними. Там йдуть напряму установка: "скажіть Апті Алаудінову, він знає як нас обміняти"".
 
Генерал зазначає, що здача в полон є ганебною річчю і зневажає таких людей.
 
"Чеченці із давніх віків вважали здачу в полон ганьбою, яку не можливо нічим змити, окрім своєї крові. І ось ці люди, яких чоловіками я не назву, просто піднявши руки та здавшись у полон, просять своїх рідних, щоб їх звільнили.Ті які здалися у полон я вас не поважаю, ви не заслуговуєте навіть життя", – сказав Алаудінов.
 
Командир спецпідрозділу «Ахмат» закликав кадирівців у полоні зробити все можливе, аби померти, а не повертатися додому. Однак він говорить лише про тих, хто добровільно здався в полон, не бувши важко пораненими. 
 
Апті Алаудінову також заявив, що нібито людина, яка загинула у війні проти України, потрапляє в рай.

 

війна в Українікадирівціросія окупанти

Останні матеріали

Канада ігнорує російський вплив на свій страх і ризик. Але той глибоко проник у канадський бізнес, політику та суспільство – Маркус Колга
Політика
Канада ігнорує російський вплив на свій страх і ризик. Але той глибоко проник у канадський бізнес, політику та суспільство – Маркус Колга
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 16:03
Пропагандони путіна схопили облизня. Тим часом
Політика
Пропагандони путіна схопили облизня. Тим часом "повна дурепа" розмазує "їхнього Дональда" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 12:26
Ситуація у Курській області стає неоднозначною. росіяни продовжують просування на Донбасі – Том Купер
Політика
Ситуація у Курській області стає неоднозначною. росіяни продовжують просування на Донбасі – Том Купер
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 07:54
Стратегія США щодо України... нарешті. Але чи прагне Америка перемоги України? – Мік Раян
Політика
Стратегія США щодо України... нарешті. Але чи прагне Америка перемоги України? – Мік Раян
Переклад iPress – 12 вересня 2024, 16:10
Трамп vs Гарріс: як пройшли перші дебати. Гарріс перемогла Трампа, але цього недостатньо – огляд ЗМІ
Політика
Трамп vs Гарріс: як пройшли перші дебати. Гарріс перемогла Трампа, але цього недостатньо – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 12 вересня 2024, 12:47
Захід знов підставляє Україну. Коли навіть спецслужби волають про допомогу... – Том Купер
Політика
Захід знов підставляє Україну. Коли навіть спецслужби волають про допомогу... – Том Купер
Переклад iPress – 11 вересня 2024, 23:36
Як змусити Америку працювати для України? Проголосувати за демократів тільки після якісної та швидкої підтримки ЗСУ – Ендрю Таннер
Політика
Як змусити Америку працювати для України? Проголосувати за демократів тільки після якісної та швидкої підтримки ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 вересня 2024, 14:27
Передові путінські TV-солдати. Їх цікавлять не вибори, а громадянська війна у США – Джулія Девіс
Політика
Передові путінські TV-солдати. Їх цікавлять не вибори, а громадянська війна у США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 11 вересня 2024, 08:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється