Командир спецпідрозділу "Ахмат" відхрестився від полонених кадировців
15 вересня 2024, 17:17
фото: скриншот з відео
Апті Алаудінов засудив полонених кадирівців.
Командир спецпідрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що відмовляється від кадирівців, що потрапили у полон на Курщині.
Про це він написав у Telegram.
Апті Алаудінов заявив, що полонені кадирівці телефонують рідним із проханням до командира звільнити їх:
"Представники українських спецслужб дають змогу полоненим телефонувати у Чеченську Республіку для того, щоб вони спілкувалися зі своїми рідними. Там йдуть напряму установка: "скажіть Апті Алаудінову, він знає як нас обміняти"".
Генерал зазначає, що здача в полон є ганебною річчю і зневажає таких людей.
"Чеченці із давніх віків вважали здачу в полон ганьбою, яку не можливо нічим змити, окрім своєї крові. І ось ці люди, яких чоловіками я не назву, просто піднявши руки та здавшись у полон, просять своїх рідних, щоб їх звільнили.Ті які здалися у полон я вас не поважаю, ви не заслуговуєте навіть життя", – сказав Алаудінов.
Командир спецпідрозділу «Ахмат» закликав кадирівців у полоні зробити все можливе, аби померти, а не повертатися додому. Однак він говорить лише про тих, хто добровільно здався в полон, не бувши важко пораненими.
Апті Алаудінову також заявив, що нібито людина, яка загинула у війні проти України, потрапляє в рай.