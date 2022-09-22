Командири "Азову" житимуть у приватному будинку в Туреччині "деякий проміжок часу"
Про це заявив ГУР МОУ Кирил Буданов під час брифінгу, пише "УП"
На питання, в яких умовах українські захисники перебуватимуть в Туреччині до кінця війни, Буданов відповів, що українські командири будуть в Туреччині "певний проміжок часу" і згодом з’являться у публічному просторі і самі повідомлять про свої умови проживання.
При цьому, голова ГУР додав, що захисники житимуть у приватному будинку у хороших умовах.
Військові командири не знали, що їдуть на обмін. Окупанти тримали їх в одиночних камерах. Захисники вважали, що окупанти везуть їх на свої так звані "судилища", якими їх постійно намагалися залякати.
Буданов додав, що захисники з "Азову" піддавались тортурам. Він заявив, що великий відсоток тих, хто був в Оленівці, піддавався жорстоким тортурам окупантів.
Керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган особисто гарантував Володимиру Зеленському захист і безпеку українських командирів.
Раніше повідомлялось, що у рамках обміну полоненими між Україною та Росією було повернуто 215 наших військових, серед яких - 108 бійців "Азову".
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