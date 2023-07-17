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Комбіновану атаку на окупований Севастополь у розвідці назвали успішною – ЗМІ

17 липня 2023, 08:39
Комбіновану атаку на окупований Севастополь у розвідці назвали успішною – ЗМІ
Фото: sevastopol.su
Уперше українські військові застосували одночасно морські та повітряні дрони.

Атака у неділю, 16 липня, на окупований Севастополь із моря та повітря була вдалим та успішним експериментом української армії.

Про це повідомляє obozrevatel з посиланням на власні джерела в українській розвідці.

У повідомленні йдеться, що операцію провели бойові підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони. Комбіновану атаку морськими та повітряними дронами було здійснено вперше.

Джерела в українській розвідці стверджують, що експеримент показав реалістичність здійснення таких атак, його називають успішним.

У період з 03:15 по 04:40 ГУР Міноборони фіксувало роботу ворожих систем ППО в районі акваторії Севастопольської бухти. Для відбиття атаки окупанти застосовували також стрілецьку зброю та авіацію – два вертольоти.

Інформація про ураження намічених цілей уточнюється.

Раніше Міністерство оборони росії заявило про масовану атаку на Севастополь, під час якої, нібито, було уражено сім повітряних і два підводних безпілотники. Потужні вибухи лунали поблизу бухти Севастополя та Балаклави.

Згодом кремлівські пропагандисти показали відео, на якому дрони атакують загарбане місто як із повітря, так із моря. Ворожі засоби ППО маневрували, намагаючись відбити всі атаки.

Нагадаємо, вдосвіта у неділю, 16 липня, у тимчасово окупованому Севастополі прогриміло кілька потужних вибухів.

Севастопольвійна в Україніросія окупантиатака дронів

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