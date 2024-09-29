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Комбрига 72 ОМБр, яка захищає Вугледар, звільнили

29 вересня 2024, 12:21
Комбрига 72 ОМБр, яка захищає Вугледар, звільнили
Він подякував військовим за службу.

Командира 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців полковника Івана Вінніка звільнили з посади.

Про це він написав на сторінці 72 ОМБр у Facebook.

"Панове офіцери, сержанти, солдати! Від літа 2022 до сьогодні — я мав довгий і непростий шлях. Але він не був важким, бо долав я його не сам. Поряд була вірна й вмотивована команда.Дякую кожному та кожній за ваше терпіння, волю та сили. Дякую, що слухали, чули, говорили, пропонували. Дякую за спільну боротьбу. Дякую, що були поряд. Я це дуже ціную. Для мене честь бути частиною "Чорних Запорожців", і той зв’язок, який утворився між нами, залишиться назавжди. Вчіться. Боріться. Не опускайте рук і впевнено крокуйте до нашої Перемоги", - йдеться в дописі. 

Минулого тижня ОК "Північ" повідомило, що Вінніка призначили на вищу посаду "з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду". 

В командуванні наголосили, що боєць є прикладом справжнього та чесного бойового офіцера, досвідченого та людяного командира.

"Під його керівництвом бригада пройшла непростий шлях, проте гідно тримала визначені їй напрямки оборони. Спочатку був Бахмут, потім Вугледар, де в січні-лютому 2023 року бригада змогла відбити один із найбільших наступів за час російсько-української війни. Досвідчений, сміливий, мудрий. Береже і поважає особовий склад, незалежно від звання та посади, проте вимогливий до відповідального виконання завдань", - заявили у ОК "Північ".

Нагадаємо, що росія продовжує перекидати резерви у напрямку Вугледара.

 

війна в УкраїнівугледарКомбригІван Віннік

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