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ПОЛІТИКА

Комісар ООН був у київському бомбоcховищі під час ракетних ударів росії

05 грудня 2022, 20:24
Комісар ООН був у київському бомбоcховищі під час ракетних ударів росії
ООН комісар
Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк сьогодні, 5 грудня, перебував в одному зі сховищ Києва під час ракетних ударів росіян

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк сьогодні, 5 грудня, перебував в одному зі сховищ Києва під час ракетних ударів росіян. Про це він повідомив у Twitter.

"Зустріч з правозахисниками у підземному сховищі у Києві під час ракетних ударів та сирен повітряної тривоги. Неймовірно, що це відбувається майже щодня в Україні. Це не має стати новою нормою", - написав Верховний комісар ООН з прав людини.

Сьогодні, 5 грудня,  російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по Україні, випустивши більше 70 ракет, більшість з яких було знищено українськими військовими.

 


КиївООНРФкомісарсховищеракетні удари

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