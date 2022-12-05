Комісар ООН був у київському бомбоcховищі під час ракетних ударів росії

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк сьогодні, 5 грудня, перебував в одному зі сховищ Києва під час ракетних ударів росіян

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк сьогодні, 5 грудня, перебував в одному зі сховищ Києва під час ракетних ударів росіян. Про це він повідомив у Twitter.

"Зустріч з правозахисниками у підземному сховищі у Києві під час ракетних ударів та сирен повітряної тривоги. Неймовірно, що це відбувається майже щодня в Україні. Це не має стати новою нормою", - написав Верховний комісар ООН з прав людини.

Сьогодні, 5 грудня, російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по Україні, випустивши більше 70 ракет, більшість з яких було знищено українськими військовими.