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ПОЛІТИКА

Комісар ЄС закликає припинити імпорт російського СПГ

14 вересня 2023, 14:59
Комісар ЄС закликає припинити імпорт російського СПГ
Фото: УНН
За останні 12 місяців ЄС імпортував 12,4 млрд російського СПГ.

Європейський Союз має скоротити експорт російського скрапленого природного газу (СПГ) та прагнути його повної відмови.

Про це заявила комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє Reuters.

Сімсон повідомила, що за останні 12 місяців ЄС імпортував 12,4 млрд російського СПГ. Обсяг цього року може бути таким самим, як у 2022 році, або навіть вище, сказала вона на конференції у Варшаві.

Імпорт російського ЗПГ до Європи у період із січня до липня зріс на 40% порівняно з аналогічним періодом 2021 року, до війни проти України. І це незважаючи на плани ЄС відмовитися від російського викопного палива до 2027 року. Блок уже заборонив морський імпорт російської сирої нафти та нафтопродуктів, таких як дизельне пальне.

"Ми можемо і маємо скоротити експорт російського СПГ, щоб повністю відмовитися від нього", - сказав Сімсон.

Єврокомісар вважає, що Європарламент і Єврорада мають погодитися на включення в газовий пакет надійних положень, що дозволяють державам-членам індивідуально обмежувати, де це дозволяє безпеку поставок, доступ до експорту російського СПГ.

Сімсон сказала, що перед зимовим сезоном у сховищах ЄС було накопичено понад 100 млрд кубометрів газу, зазначивши при цьому, що споживання газу в блоці в період із серпня 2022 року по червень цього року впало на 17% порівняно із середнім показником за попередні п'ять років. завдяки заходам щодо підвищення ефективності та скорочення попиту.

Нагадаємо, росія припинила постачання газу до кількох країн Східної Європи навесні 2022 року після того, як вони відмовилися платити у рублях.

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