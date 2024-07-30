Комісія Конгресу зробила висновок щодо готовності США до повномасштабної війни
30 липня 2024, 18:11
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Комісія Конгресу відверто критикує оборонну стратегію США.
Комісія, уповноважена Конгресом, знайшла серйозні недоліки в Стратегії національної оборони Пентагону, дійшовши висновку, що вона не повністю визнає зростаючу військову могутність Китаю, постійну загрозу з боку росії, ризики з боку Ірану та інших держав.
Про це пише Air & Space Forces Magazine.
"Загрози, з якими стикаються Сполучені Штати, є найсерйознішими та найскладнішими, з якими стикалася нація з 1945 року, і включають потенціал великої війни у найближчій перспективі", – йдеться у звіті.
Зокрема американські збройні сили в даний час не здатні вести великомасштабну війну, випливає з доповіді комісії Конгресу, представленої сенатському комітету збройних сил.
"Востаннє країна була готова до такого конфлікту під час "холодної війни", яка закінчилася 35 років тому. Сьогодні вона не готова", – зазначено у документі.
Пентагон має недостатнє фінансування та неадекватну структуру для поточної загрози, тому його слід фінансувати та створювати для ведення кількох війн одночасно, а не лише однієї. Група експертів закликала до різкого зміцнення оборонно-промислової бази та перегляду незграбної політики, яка гальмує технологічний прорив.
Сьогоднішній оборонний бюджет у $850 млрд недостатній для потреб США, йдеться у звіті. У документі зазначається, що американським військовим "бракує можливостей та потенціалу, необхідних для впевненості в тому, що вони можуть стримувати та переважати у бойових діях".
На думку комісії, співпраця між росією, Китаєм та іншими державами збільшує ймовірність конфлікту на кількох фронтах, і США важко протистоятиме в такій війні.
Крім того, Китай і росія координуватимуть свої дії проти Сполучених Штатів у разі збройного конфлікту з однією чи іншою країною, наголошується в документі.
"Сполучені Штати повинні виходити з того, що якщо вони вступлять у прямий конфлікт за участю росії, Китаю, Ірану або Північної Кореї, то кожна з країн отримає економічну та військову допомогу від інших. Ми також вважаємо, що це партнерство збільшує ймовірність того, що конфлікт із однією з них пошириться на кілька фронтів, викликаючи одночасні потреби у ресурсах США та союзників", – йдеться у звіті.