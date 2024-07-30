Комісія Конгресу зробила висновок щодо готовності США до повномасштабної війни

Комісія Конгресу відверто критикує оборонну стратегію США.

Комісія, уповноважена Конгресом, знайшла серйозні недоліки в Стратегії національної оборони Пентагону, дійшовши висновку, що вона не повністю визнає зростаючу військову могутність Китаю, постійну загрозу з боку росії, ризики з боку Ірану та інших держав.

Про це пише Air & Space Forces Magazine.

"Загрози, з якими стикаються Сполучені Штати, є найсерйознішими та найскладнішими, з якими стикалася нація з 1945 року, і включають потенціал великої війни у ​​найближчій перспективі", – йдеться у звіті.

Зокрема американські збройні сили в даний час не здатні вести великомасштабну війну, випливає з доповіді комісії Конгресу, представленої сенатському комітету збройних сил.