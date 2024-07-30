Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Комісія Конгресу зробила висновок щодо готовності США до повномасштабної війни

30 липня 2024, 18:11
Комісія Конгресу зробила висновок щодо готовності США до повномасштабної війни
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Комісія Конгресу відверто критикує оборонну стратегію США.

Комісія, уповноважена Конгресом, знайшла серйозні недоліки в Стратегії національної оборони Пентагону, дійшовши висновку, що вона не повністю визнає зростаючу військову могутність Китаю, постійну загрозу з боку росії, ризики з боку Ірану та інших держав.

Про це пише Air & Space Forces Magazine.

"Загрози, з якими стикаються Сполучені Штати, є найсерйознішими та найскладнішими, з якими стикалася нація з 1945 року, і включають потенціал великої війни у ​​найближчій перспективі", – йдеться у звіті.
 
Зокрема американські збройні сили в даний час не здатні вести великомасштабну війну, випливає з доповіді комісії Конгресу, представленої сенатському комітету збройних сил. 
 
"Востаннє країна була готова до такого конфлікту під час "холодної війни", яка закінчилася 35 років тому. Сьогодні вона не готова", – зазначено у документі. 
 
Пентагон має недостатнє фінансування та неадекватну структуру для поточної загрози, тому його слід фінансувати та створювати для ведення кількох війн одночасно, а не лише однієї. Група експертів закликала до різкого зміцнення оборонно-промислової бази та перегляду незграбної політики, яка гальмує технологічний прорив.
 
Сьогоднішній оборонний бюджет у $850 млрд недостатній для потреб США, йдеться у звіті. У документі зазначається, що американським військовим "бракує можливостей та потенціалу, необхідних для впевненості в тому, що вони можуть стримувати та переважати у бойових діях".
 
На думку комісії, співпраця між росією, Китаєм та іншими державами збільшує ймовірність конфлікту на кількох фронтах, і США важко протистоятиме в такій війні.
 
Крім того, Китай і росія координуватимуть свої дії проти Сполучених Штатів у разі збройного конфлікту з однією чи іншою країною, наголошується в документі.
 
"Сполучені Штати повинні виходити з того, що якщо вони вступлять у прямий конфлікт за участю росії, Китаю, Ірану або Північної Кореї, то кожна з країн отримає економічну та військову допомогу від інших. Ми також вважаємо, що це партнерство збільшує ймовірність того, що конфлікт із однією з них пошириться на кілька фронтів, викликаючи одночасні потреби у ресурсах США та союзників", – йдеться у звіті.

 

війна в Україніросія окупантиКонгрес США

Останні матеріали

росіяни трохи просунулися на кількох ділянках. Решта фронту стабільна – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни трохи просунулися на кількох ділянках. Решта фронту стабільна – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2024, 16:30
Потрібна жорстка відповідь росії. Час завдати удару за приховану війну проти Заходу – Даг Лівермор
Політика
Потрібна жорстка відповідь росії. Час завдати удару за приховану війну проти Заходу – Даг Лівермор
Переклад iPress – 30 липня 2024, 11:29
Україна і Гарріс. Американці українського походження та українське майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Україна і Гарріс. Американці українського походження та українське майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 30 липня 2024, 08:45
Сага про Україну та F-16: можливість використання літака для швидкого реагування як частини ППО. Частина 4 – Том Купер
Технології
Сага про Україну та F-16: можливість використання літака для швидкого реагування як частини ППО. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 29 липня 2024, 13:54
Промова Залужного: основні акценти. План Помпео явно не про допомогу Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Промова Залужного: основні акценти. План Помпео явно не про допомогу Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 липня 2024, 11:26
Вполювати Немо. Як росіяни можуть вистежувати наявність F-16 в Україні – Том Купер
Політика
Вполювати Немо. Як росіяни можуть вистежувати наявність F-16 в Україні – Том Купер
Переклад iPress – 29 липня 2024, 01:05
Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 липня 2024, 10:28
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Політика
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Переклад iPress – 25 липня 2024, 20:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється