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ПОЛІТИКА

Комісія ООН наполягає на створенні реєстру жертв війни рф в Україні

02 грудня 2022, 17:34
Комісія ООН наполягає на створенні реєстру жертв війни рф в Україні
Фото: Укрінформ
Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні закликає до створення реєстру жертв російської війни і програм з відшкодування, у тому числі через репарації

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні закликає до створення реєстру жертв російської війни і програм з відшкодування, у тому числі через репарації.

Про це заявив на прес-конференції комісії у Києві один з її членів Пабло де Грейф, йдеться у звіті комісії.

Де Грейф підкреслив, що репарації для України виходять далеко за межі реконструкції, попри те, що, безсумнівно, в Україні ще багато чого належить відбудувати.

"Створення комплексних програм відшкодування є довгостроковим процесом, який вимагає консультацій з найбільш постраждалими. Хоча його остаточна розробка та реалізація займе час, є деякі негайні кроки, які український уряд може вжити, не звільняючи рф від відповідальності. Жертви мають потреби, які вимагають негайної уваги. З цією метою створення реєстру жертв або відповідного функціонального еквівалента полегшить доступ до служб підтримки, наприклад підтримки психічного здоров’я та психосоціальної підтримки для тих, хто зазнав насильства, включаючи переміщених осіб", – сказав Пабло де Грейф.

Член комісії ООН зазначив, що у своїй доповіді в березні 2023 року вони нададуть також рекомендації щодо впровадження різних механізмів підзвітності.


ООНжертвиРФУкраїнаКомісіявійни

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