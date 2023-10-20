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ПОЛІТИКА

Комісія ООН представила новий звіт про воєнні злочини росіян

20 жовтня 2023, 15:51
Комісія ООН представила новий звіт про воєнні злочини росіян
Фото: kievskaya.com.ua
Ідеться про зґвалтування, катування, депортації дітей та невибіркові напади.

Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні оприлюднила звіт про порушення прав людини та воєнні злочини в Україні. 

Нещодавні розслідування комісії в Херсонській та Запорізькій областях свідчать про те, що зґвалтування часто супроводжувалося додатковими актами насильства над жертвами, зокрема жорстоким побиттям, удавленням, задушенням, порізами, пострілами поруч із головою жертви й умисними вбивствами. На 75-річну жінку, яка залишилася сама, щоб захистити своє майно, напав російський солдат. Під час допиту він її бив по обличчю, грудях і ребрах та душив її. Він наказав їй роздягнутися, а коли вона відмовилася, зірвав з неї одяг, порізав їй живіт невеликим гострим предметом і кілька разів зґвалтував. Окрім наслідків зґвалтувань, у жертви було зламані кілька ребер і зубів.

Також у звіті — нові докази, які зібрали в Херсонській та Запорізькій областях. Вони свідчать про систематичність катувань на окупованих територіях. росіяни катують переважно чоловіків, яких підозрюють у передачі інформації Україні. Свідки розповіли про ситуації, коли катували з такою жорстокістю, що людина гинула. У катівні у школі села Біляївка Херсонської області люди, яких росіяни утримували, просили про допомогу для одного з чоловіків, який одразу ж після катувань почав задихатися. Однак російські військові відмовились йому допомагати, протягом години він загинув.

У звіті йдеться про те, що російська армія невибірково використовує зброю, що призводить до поранень серед цивільних. Наприклад, у квітні 2023 року від обстрілу багатоповерхового житлового будинку в Умані Черкаської області загинули 24 цивільні, переважно жінки та діти, а частина будинку стала непридатною для проживання.

Щодо депортацій українських дітей до росії, комісія задокументувала переміщення 31 дитини з України до росії у травні 2022 року та дійшла висновку, що це переміщення було незаконною депортацією — це воєнний злочин.

Також у доповіді наводять три випадки, коли українська влада порушувала прав людини щодо підозрюваних у колабораціонізмі.

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