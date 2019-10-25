Комітет міністрів Ради Європи у грудні розгляне питання української судової реформи
23 жовтня в Києві відбувся круглий стіл "Діяльність Вищої ради правосуддя: забезпечення судової незалежності і підзвітності суддів" за участю представників ВРП і Проєкту Ради Європи "Підтримка виконання Україною рішень ЄСПЛ", передає LB.ua.
Учасники круглого столу проаналізували ключові рішення ЄСПЛ про незалежність і неупередженість судової влади в контексті стандартів Ради Європи.
"Окрему увагу було приділено прогресу України у виконанні групи рішень ЄСПЛ "Куликов та інші проти України" і "Денисов проти України». Під час заходу дискусія точилася навколо питань забезпечення незалежності суддів у контексті доброчесної поведінки суддів та уникнення незаконного впливу на їх діяльність", - зазначають у повідомленні.
Нагадаємо, що Народні депутати ухвалили закон, який змінює форму управління Національним агентством з питань запобігання корупції.
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