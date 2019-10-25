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Комітет міністрів Ради Європи у грудні розгляне питання української судової реформи

У Києві відбувся круглий стіл за участю представників ВРП і Ради Європи
У грудні 2019 року Комітет міністрів Ради Європи розгляне питання української судової реформи.
Комітет міністрів Ради Європи у грудні розгляне питання української судової реформи Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

23 жовтня в Києві відбувся круглий стіл "Діяльність Вищої ради правосуддя: забезпечення судової незалежності і підзвітності суддів" за участю представників ВРП і Проєкту Ради Європи "Підтримка виконання Україною рішень ЄСПЛ", передає LB.ua.

Учасники круглого столу проаналізували ключові рішення ЄСПЛ про незалежність і неупередженість судової влади в контексті стандартів Ради Європи.

"Окрему увагу було приділено прогресу України у виконанні групи рішень ЄСПЛ "Куликов та інші проти України" і "Денисов проти України». Під час заходу дискусія точилася навколо питань забезпечення незалежності суддів у контексті доброчесної поведінки суддів та уникнення незаконного впливу на їх діяльність", - зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, що Народні депутати ухвалили закон, який змінює форму управління Національним агентством з питань запобігання корупції.

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25 10 2019 12:00
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