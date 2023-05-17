Комітет Палати представників США рекомендував прийняти резолюцію про спецтрибунал для рф

Тепер резолюцію відправлять зі схвальною рекомендацією на загальне голосування Палати представників.

Комітет у закордонних справах Палати представників США підтримав проєкт резолюції H.Res.81 "Щодо заклику до президента підтримати створення Спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти України".

Про це повідомляє Укрінформ.

Автор документа конгресмен Білл Кітинг зазначив, що вніс на розгляд Конгресу резолюцію H.Res 81, оскільки вона є важливою для притягнення рф до відповідальності.

Кітинг додав, що резолюція розглядається в критично важливий момент, коли міжнародні союзники та партнери обговорюють шляхи встановлення справедливості для жертв агресії рф проти України.

Голова комітету конгресмен Майкл Маккол перед голосуванням також заявив про підтримку цієї ініціативи.

"Я вважаю, що створення Спеціального трибуналу є доцільним", – додав Маккол.

Резолюцію Кітинг вніс на розгляд Палати представників Конгресу 31 січня 2023 року за співавторства 25 законодавців.

"Цей Спеціальний трибунал є відсутньою ланкою в розслідуванні російських воєнних злочинів і необхідним кроком для притягнення росії до відповідальності за її дії", – написав Кітинг у Twitter.

"Сьогодні ми стали на крок ближче до правосуддя для України. Мій законопроєкт про офіційну підтримку створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії в Україні пройшов у Комітеті у закордонних справах", – йдеться у дописі.

"Палата представників найрішучішим чином засуджує повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну, підтримує народ України в його боротьбі за свободу, незалежність і демократію, підкреслює суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів та вважає, що існують вагомі докази того, що окремі лідери російської федерації винні у скоєнні злочину агресії проти України, і це вимагає належного рішення міжнародного співтовариства", – зазначається у тексті резолюції.

Також резолюція визнає необхідність створення Спеціального трибуналу та закликає президента США вжити всіх можливих заходів для підтримки створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Документ відправлять зі схвальною рекомендацією на загальне голосування Палати представників.