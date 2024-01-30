Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Комітет ПАРЄ схвалив проєкт резолюції щодо вилучення заморожених активів рф

30 січня 2024, 20:12
Комітет ПАРЄ схвалив проєкт резолюції щодо вилучення заморожених активів рф
Фото: Zaxid.net
У Комітеті наголошують, що приблизно 300 мільярдів доларів США заморожених активів рф тепер мають бути передані "в розпорядження для відновлення України".

Політичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) виступає за направлення заморожених російських державних активів до нового фонду для відновлення України. Був ухвалений проект відповідної резолюції.

Про це повідомляє прес-служба ПАРЄ.

У документі, заснованому на доповіді представника Албанії Лулзіма Баші, зазначається, що рф як держава-агресор повинна надати "повну компенсацію за шкоду, завдану її міжнародно-протиправними діями, включаючи руйнування інфраструктури, загибель людей, економічні труднощі та інші негативні наслідки".

У Комітеті наголошують, що приблизно 300 мільярдів доларів США заморожених активів рф тепер мають бути передані "в розпорядження для відновлення України".

Також парламентарі нагадали, що станом на червень 2023 року задокументована шкода інфраструктурі та економіці України, завдана агресією росії, оцінюється в 416 мільярдів доларів.

Комітет ПАРЄ рекомендував створити "міжнародний компенсаційний механізм" під егідою Ради Європи, що включає міжнародний трастовий фонд. До нього мають бути направлені російські активи, якими володіють країни-члени та не члени Ради Європи. А також йдеться про створення "неупередженої та ефективної" міжнародної претензійної комісії, що діє згідно з визнаними судовими нормами, для розгляду позовів України та інших суб’єктів, які постраждали від агресії кремля.

Комітет закликав країни-члени Ради Європи та інші держави, які володіють замороженими російськими активами, "активно співпрацювати" у передачі їх відповідному механізму за підтримки ЄС, США та G7.

"Згідно з міжнародним правом, держави мають повноваження вживати контрзаходи проти держави, яка серйозно порушила міжнародне право. Зараз настав час для держав-членів Ради Європи перейти від санкцій до контрзаходів", - йдеться у заяві Комітету.

Тепер доповідь має обговорити Асамблея в повному складі, яка об'єднає парламентарів з 46 держав-членів Ради Європи.

Нагадаємо, перед тим посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Також повідомлялося, що дипломати своїм рішенням дозволили переказати доходи від активів країни-агресора на окремий рахунок.

ПАРЄактиви рфрезолюція

Останні матеріали

Утримувати, розбудовувати та завдавати удару. Візія відновлення переваги України у 2024 році – військові аналітики
Технології
Утримувати, розбудовувати та завдавати удару. Візія відновлення переваги України у 2024 році – військові аналітики
Переклад iPress – 30 січня 2024, 16:34
Українцям поки вдається відбивати атаки росіян на Авдіївку. Але російські війська тиснуть майже скрізь – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українцям поки вдається відбивати атаки росіян на Авдіївку. Але російські війська тиснуть майже скрізь – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 січня 2024, 12:11
Коли долю Європи вирішує меншість. Чи справді Конгрес покине Україну після того, як США згуртували світ, щоб допомогти українцям? – Енн Епплбом
Політика
Коли долю Європи вирішує меншість. Чи справді Конгрес покине Україну після того, як США згуртували світ, щоб допомогти українцям? – Енн Епплбом
Переклад iPress – 29 січня 2024, 16:18
Критичний час у США посилюється. М'ясна хвиля атак в Авдіївці – Філліпс О'Брайен
Політика
Критичний час у США посилюється. М'ясна хвиля атак в Авдіївці – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2024, 12:53
Розгардіяш у російсько-іранських угодах щодо озброєнь. Частина 1 – Том Купер
Політика
Розгардіяш у російсько-іранських угодах щодо озброєнь. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 28 січня 2024, 23:41
росіяни не розуміють ЗРК МІМ-104. Чи використовували ЗСУ Patriot для знищення російських літаків А-50 та Іл-22 – Том Купер
Технології
росіяни не розуміють ЗРК МІМ-104. Чи використовували ЗСУ Patriot для знищення російських літаків А-50 та Іл-22 – Том Купер
Переклад iPress – 28 січня 2024, 19:04
Трампівський виклик для Європи. Чи готова вона боротися з путіним самотужки? – Politico Europe
Політика
Трампівський виклик для Європи. Чи готова вона боротися з путіним самотужки? – Politico Europe
Переклад iPress – 26 січня 2024, 16:47
Без допомоги з боку США ситуація на фронті значно погіршиться за кілька тижнів. Вирішальними стануть РЕБ та беспілотники – естонський аналітик Карл
Cуспільство
Без допомоги з боку США ситуація на фронті значно погіршиться за кілька тижнів. Вирішальними стануть РЕБ та беспілотники – естонський аналітик Карл
Переклад iPress – 26 січня 2024, 12:23
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється