Комітет ПАРЄ схвалив проєкт резолюції щодо вилучення заморожених активів рф

У Комітеті наголошують, що приблизно 300 мільярдів доларів США заморожених активів рф тепер мають бути передані "в розпорядження для відновлення України".

Політичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) виступає за направлення заморожених російських державних активів до нового фонду для відновлення України. Був ухвалений проект відповідної резолюції.

Про це повідомляє прес-служба ПАРЄ.

У документі, заснованому на доповіді представника Албанії Лулзіма Баші, зазначається, що рф як держава-агресор повинна надати "повну компенсацію за шкоду, завдану її міжнародно-протиправними діями, включаючи руйнування інфраструктури, загибель людей, економічні труднощі та інші негативні наслідки".

У Комітеті наголошують, що приблизно 300 мільярдів доларів США заморожених активів рф тепер мають бути передані "в розпорядження для відновлення України".

Також парламентарі нагадали, що станом на червень 2023 року задокументована шкода інфраструктурі та економіці України, завдана агресією росії, оцінюється в 416 мільярдів доларів.

Комітет ПАРЄ рекомендував створити "міжнародний компенсаційний механізм" під егідою Ради Європи, що включає міжнародний трастовий фонд. До нього мають бути направлені російські активи, якими володіють країни-члени та не члени Ради Європи. А також йдеться про створення "неупередженої та ефективної" міжнародної претензійної комісії, що діє згідно з визнаними судовими нормами, для розгляду позовів України та інших суб’єктів, які постраждали від агресії кремля.

Комітет закликав країни-члени Ради Європи та інші держави, які володіють замороженими російськими активами, "активно співпрацювати" у передачі їх відповідному механізму за підтримки ЄС, США та G7.

"Згідно з міжнародним правом, держави мають повноваження вживати контрзаходи проти держави, яка серйозно порушила міжнародне право. Зараз настав час для держав-членів Ради Європи перейти від санкцій до контрзаходів", - йдеться у заяві Комітету.

Тепер доповідь має обговорити Асамблея в повному складі, яка об'єднає парламентарів з 46 держав-членів Ради Європи.

Нагадаємо, перед тим посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Також повідомлялося, що дипломати своїм рішенням дозволили переказати доходи від активів країни-агресора на окремий рахунок.