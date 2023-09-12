Комітет ПАРЄ визнав росію диктатурою

Комітет ПАРЄ з юридичних питань і прав людини висловив стурбованість поправками до конституції рф.

Комітет Парламентської асамблеї Ради європи з правових питань та прав людини висловив занепокоєння щодо легітимності внесених ще 2020-го поправок до конституції рф. Вони, зокрема, дозволили президенту рф владіміру путіну залишатися при владі до 2036 року.

Про це повідомляє пресслужба ПАРЄ.

"Величезна влада президента, що виникла внаслідок надзвичайно тривалого терміну перебування на посаді в поєднанні з відсутністю будь-яких стримувань і противаг, таких як сильний парламент, незалежна судова система, вільні засоби масової інформації та активне громадянське суспільство, перетворила російську федерацію на де-факто диктатуру", - йдеться у заяві.

Зазначається, що комітет одноголосно схвалив проєкт резолюції та нагадав про висновки Венеційської комісії Ради Європи про те, що "відмова від обмеження терміну повноважень для чинного президента порушує як російську конституцію, так і міжнародні правові принципи".

російська агресія проти України та її наслідки демонструють, що диктатури "становлять загрозу міжнародному миру та безпеці, територіальній цілісності та політичній незалежності їхніх сусідів", тому "відновлення демократії в росії відповідає інтересам насамперед народуросії, а також Європи й всього світу".

Крім того, комітет також підтвердив свою підтримку майбутнього спеціального міжнародного кримінального трибуналу для притягнення російського керівництва, до відповідальності за їхні дії, починаючи з незаконної анексії Криму, війни на Донбасі та збиття літака рейсу MH17.