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Комітет Ради знайшов корупційні ризики в урядовому законопроєкті про мобілізацію

08 січня 2024, 21:55
Комітет Ради знайшов корупційні ризики в урядовому законопроєкті про мобілізацію
Фото:pressident.gov.ua
Законопроект про мобілізацію потребує доопрацювання.

Одразу два парламентські комітети вважають, що законопроект про мобілізацію, поданий Кабінетом міністрів у грудні 2023 року, потребує доопрацювання.

Про це повідомив депутат України Олексій Гончаренко.

Народний обранець зазначив, що Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики  вважає, що в законопроекті є корупційні ризики.

 "Тільки що антикорупційний комітет Ради визнав урядовий законопроект про мобілізацію таким, який містить корупційні ризики. Як я і казав, у такому вигляді його приймати категорично не можна", – заявив він. 

Також Гончаренко додав, що недоліки знайшов і Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Там проголосували за те, щоб рекомендувати профільному комітету доопрацювати його з урахуванням альтернативних законопроектів.

"Розробити окремий законопроект про звільнення строковиків, який би враховував в тому числі мою пропозицію про їхнє звільнення протягом 2 місяців", – повідомляє Гончаренко про рішення Комітету.

При цьому нардеп зауважив, що і цей комітет не підтримує прийняття урядового законопроекту в тому вигляді, в якому він поданий.

Нагадаємо, що 25 грудня 2023 року Уряд подав проект закону про мобілізацію у парламент. Законопроектом передбачено визначення терміну для звільнення військовослужбовців – 36 місяців. Крім того, пропонується застосовувати низку обмежень щодо ухилянтів. 

Верховна Радамобілізаціявійна в Україніросія окупанти

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