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ПОЛІТИКА

Комітет Сенату США схвалив мільярд доларів на підтримку України всупереч позиції Трампа

01 серпня 2025, 08:08
Комітет Сенату США схвалив мільярд доларів на підтримку України всупереч позиції Трампа
Фото: Укрінформ
Це рішення ухвалено всупереч адміністрації Трампа.

У четвер комітет Сенату з питань асигнувань 26 голосами за проти трьох проти схвалив законопроект про військові витрати, який включає близько $1 мільярда на підтримку України, попри те, що адміністрація президента Дональда Трампа просила Конгрес виключити таке фінансування зі свого бюджетного запиту.

Про це повідомляє Reuters.

Комітет схвалив $852 мільярди для Міністерства оборони у фінансовому році, що закінчується 30 вересня 2026 року, що на $21,7 мільярда, або на 2,6%, більше, ніж у запиті Дональда Трампа.

Незабаром законопроект буде направлено до Сенату, де, як очікується, на нього чекає сильна двопартійна підтримка.

Законопроект включає $800 мільйонів на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) та $225 мільйонів на Балтійську ініціативу безпеки, значна частина яких зрештою йде на підтримку України у війні проти вторгнення росії.

"Я б сказав, що підтримка України становить мільярд доларів", – заявив журналістам сенатор Кріс Кунс, член підкомітету з питань оборонних витрат.

Бюджетний запит Трампа та законопроект про оборонні асигнування, прийнятий Палатою представників на початку цього року, не передбачали жодного фінансування програми USAI, яка фінансує розвідувальні служби безпеки, навчання, обладнання та постачання для України.

Щоб набути чинності, законопроект про асигнування має бути схвалений повним складом Сенату, а потім узгоджений із законопроектом Палати представників, який дотримувався запиту адміністрації Трампа щодо витрат Пентагону в розмірі $831,5 мільярда  і не включає допомогу Україні.

Після цього його буде надіслано до Білого дому, щоб Трамп підписав закон або наклав вето.

війнаДональд ТрампСенат СШАпідтримка України

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