ВР підтримала законопроект щодо захиститу власників домашніх СЕС Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки 4 червня одноголосно підтримав законопроект 10357, покликаний захистити власників домашніх сонячних електростанцій

Експерти нагадали, що цей проект дозволить захистити інвестиції тисяч українців, які вже інвестували у власні дахові електростанції та відновити можливість для тих, хто лише планує встановлювати домашні СЕС.

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"Закликаємо голову Верховної Ради Андрія Парубія терміново внести 10357 в порядок денний та поставити на голосування. Закликаємо народних депутатів підтримати 10357 і показати на практиці підтримку малим інвесторам!", - повідомила Спілка активних споживачів і проз'юмерів на своїй сторінці у Facebook, йдеться в "Економічна правда". Раніше, протиріччя в законі 8449-Д призвели до зупинки динамічного ринку домашніх сонячних електростанцій і практично позбавили звичайних українців можливості встановлювати СЕС на своїх подвір’ях. Законопроект 10357 дозволяє усунути ці протиріччя. Читайте також: В Україні змінився податок на посилки з-за кордону, - ІНФОГРАФІКА

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