CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЕксперти нагадали, що цей проект дозволить захистити інвестиції тисяч українців, які вже інвестували у власні дахові електростанції та відновити можливість для тих, хто лише планує встановлювати домашні СЕС.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ВР підтримала законопроект щодо захиститу власників домашніх СЕС
Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки 4 червня одноголосно підтримав законопроект 10357, покликаний захистити власників домашніх сонячних електростанцій
Фото: з відкритих джерел
"Закликаємо голову Верховної Ради Андрія Парубія терміново внести 10357 в порядок денний та поставити на голосування. Закликаємо народних депутатів підтримати 10357 і показати на практиці підтримку малим інвесторам!", - повідомила Спілка активних споживачів і проз'юмерів на своїй сторінці у Facebook, йдеться в "Економічна правда".
Раніше, протиріччя в законі 8449-Д призвели до зупинки динамічного ринку домашніх сонячних електростанцій і практично позбавили звичайних українців можливості встановлювати СЕС на своїх подвір’ях.
Законопроект 10357 дозволяє усунути ці протиріччя.
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04 06 2019 14:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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