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Комітет ВР з питань оборони підтримав відставку Резнікова

04 вересня 2023, 15:07
Комітет ВР з питань оборони підтримав відставку Резнікова
Facebook.com/reznikovoleksii
16 проголосували "за", 2 утримались.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав відставку міністра оборони Олексія Резнікова.

Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Комітет ВРУ з питань оборони підтримав відставку Резнікова з посади міністра оборони України. 16 "за", 2 утримались", – написав він у Телеграм.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про намір замінити міністра оборони України. За його словами, "міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому". 

Сьогодні, 4 вересня, стало відомо, що Резніков подав у відставку.

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