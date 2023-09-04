Комітет ВР з питань оборони підтримав відставку Резнікова

16 проголосували "за", 2 утримались.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав відставку міністра оборони Олексія Резнікова.

Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Комітет ВРУ з питань оборони підтримав відставку Резнікова з посади міністра оборони України. 16 "за", 2 утримались", – написав він у Телеграм.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про намір замінити міністра оборони України. За його словами, "міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому".

Сьогодні, 4 вересня, стало відомо, що Резніков подав у відставку.