Комітет Європарламенту схвалив скасування переведення годинників на сезонний час

2021 рік може бути останнім роком з сезонною зміною часу в ЄС

Комітет з питань транспорту та туризму Європарламенту схвалив проект про скасування переходу на літній і зимовий час в Євросоюзі.

За таке рішення проголосували 23 депутати, 11 - проти. Тепер за це рішення повинні проголосувати Європарламент і країни-члени ЄС, повідомляє сайт Європарламенту.

Згідно з проектом, 2021 рік може бути останнім роком з сезонною зміною часу в ЄС.

Транспортний комітет пропонує, щоб остання зміна часу на годиннику в ЄС провели в останню неділю березня 2021 року для тих країн, які бажають залишитися в режимі "літнього часу". Країни, які вважають за краще зберігати свій стандартний час, також відомий як "зимовий", можуть востаннє перевести стрілки годинника в останню неділю жовтня 2021 року.

У сфері транспорту ще залишаються декілька неврегульованих питань щодо переведення годинників. Наступна зустріч з цього приводу запланована на червень.

Нагадаємо, що Європейська комісія 12 вересня, представила план відмови Європейського союзу від сезонного переведення годинників.