Компанії Коломойського повернули "Укрнафті" 2,3 мільярда боргу за нафту

"Укрнафта" отримала понад 2,3 мільярда гривень з реструктурованої дебіторської заборгованості на загальну суму понад 7 мільярдів гривень.

Про це глава правління компанії Олег Гез повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", пише "Економічна правда".

"Ми за півтора року вже отримали понад 2,3 млрд грн. Всі платежі йдуть відповідно до запланованого графіка. Ми почали отримувати і відсотки з моменту укладення мирових угод, що важливо. І протягом декількох років розраховуємо, що вся сума буде повністю погашена", - заявив голова компанії.

За словами Геза, ухвалюючи рішення про укладення договорів реструктуризації сформованих ще в 2015 році боргів перед "Укрнафтою" за поставлену нафту, він керувався тим, що у багатьох компаній-боржників не було будь-яких істотних активів.

"Що стосується вигоди від реструктуризації для "Укрнафти", то для мене тут був дуже простий вибір. Або спробувати отримати щось, або нічого. Якщо у компанії немає якихось суттєвих активів, на які можна претендувати, то набагато доцільніше і ефективніше спробувати стягнути борги шляхом реструктуризації", - сказав Гез.

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