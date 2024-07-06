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ПОЛІТИКА

Компанії Tesla дозволили розширити завод під Берліном

06 липня 2024, 20:08
Компанії Tesla дозволили розширити завод під Берліном
Tesla Model S. Фото: AFP
В результаті американський автовиробник зможе достроково розпочати перші будівельні роботи в Грюнгайде під Берліном.

Американському виробнику електромобілів Tesla дозволили розширити свій єдиний завод у Європі, щоб нарощувати виробництво.

Міністерство з охорони довкілля федеральної землі Бранденбург напередодні схвалило таку заявку Tesla.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

В результаті американський автовиробник зможе достроково розпочати перші будівельні роботи в Грюнгайде під Берліном.

Водночас влада Бранденбургу дозволила компанії розширити виробництво лише на наявній території заводу — без вирубки лісів. Раніше компанія планувала розширити територію для будівництва вантажного терміналу, що передбачало вирубку дерев. Через це навіть протестували екоактивісти.

Tesla планує подвоїти щорічне виробництво електромобілів у Грюнгайде з пів мільйона до мільйона одиниць. Досі вдавалося досягти лише показника 300 тисяч електромобілів на рік.

Компанія американського мільярдера Ілона Маска виробляє електромобілі у Грюнгайде з березня 2022 року. На цьому підприємстві працює близько 12 тисяч людей.

Заплановане скорочення робочих місць на Tesla у всьому світі на тлі просідання ринку електромобілів торкнулося й сотень робочих місць у Грюнгайде. У квітні Tesla повідомило про закриття 400 місць на цьому заводі. А втім, компанія все одно планує у майбутньому нарощувати виробництво.

Екологи та місцеві жителі дуже стурбовані планами Tesla, оскільки завод у Грюнгайде частково розташований у заповідній зоні. Компанія планує побудувати ще одне велике промислове приміщення та оптимізувати наявні потужності.

5 березня 2024 року лівоекстремістське угруповання Volcano Group атакувало єдиний в Європі завод Tesla під Берліном.

За даними МВС Бранденбурга, невідомі підпалили опору лінії електропередачі. Це спричинило збій у подачі електроенергії в населених пунктах округу Одер-Шпре в Бранденбурзі і на розташованому поблизу заводі виробника електромобілів Tesla.

БерлінTeslaзавод

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