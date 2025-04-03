Компанія Amazon подала заявку на купівлю американської частки TikTok

До суботи платформа має змінити власника, щоб не потрапити під заборону.

Компанія Amazon одного з найбагатших людей планети Джеффа Безоса дала адміністрації Дональда Трампа зрозуміти, що готова придбати соціальну мережу TikTok у китайського власника ByteDance.

Про це пише Associated Press.

Про інтерес американського техногіганта розповів пресі один з чиновників у Вашингтоні на основі анонімності. Свою пропозицію щодо купівлі сервісу коротких відео Amazon сформулював у листі, який було надіслано віцепрезиденту Сполучених Штатів Джей Ді Венсу та міністру комерції Говарду Лутніку. Фінансові деталі потенційної угоди не розкриваються.

У суботу спливає термін відтермінування, яке адміністрація Трампа надала китайській компанії ByteDance для того, щоб продати TikTok і таким чином уникнути припинення роботи мережі на території США. Згідно з ухваленим минулоріч законом, сервіс з Піднебесної становить загрозу національній безпеці Штатів.

TikTok активно користуються від 130 до 170 мільйонів американців.