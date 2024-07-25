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Компанія Boeing зізналася у шахрайстві після двох авіакатастроф – Reuters

25 липня 2024, 12:31
Компанія Boeing зізналася у шахрайстві після двох авіакатастроф – Reuters
Джерело: airwar
Boeing завершує угоду про визнання своєї провини в шахрайстві.

Американська авіабудівна корпорація Boeing погодилася визнати провину в шахрайстві та злочинній змові для завершення розслідування Мін'юстом США двох авіакатастроф.

Про це пише Reuters.

Мова про літаки серії 737 MAX авіакомпаній Lion Air та Ethiopian Airlines.

Зазначається, що в рамках угоди з Мін'юстом корпорація погодилася продовжити «відкрито співпрацювати з регулюючими органами» та виплатить штраф у розмірі $243,6 млн. Також Boeing інвестує не менше ніж $455 млн у вдосконалення програм із забезпечення безпеки та відповідності нормативним вимогам протягом трьох років.
 
Раніше повідомлялося, що Мін'юст США звинуватить Boeing у шахрайстві через порушення угоди про відстрочення судового переслідування після двох цих авіакатастроф. Міністерство запропонувало компанії угоду про визнання вини у змові з метою обману Федерального управління цивільної авіації США.
шахрайствоBoeingвійна в Україніросія окупанти

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