Компанія Boeing зізналася у шахрайстві після двох авіакатастроф – Reuters

Boeing завершує угоду про визнання своєї провини в шахрайстві.

Американська авіабудівна корпорація Boeing погодилася визнати провину в шахрайстві та злочинній змові для завершення розслідування Мін'юстом США двох авіакатастроф.

Про це пише Reuters.

Мова про літаки серії 737 MAX авіакомпаній Lion Air та Ethiopian Airlines.

Зазначається, що в рамках угоди з Мін'юстом корпорація погодилася продовжити «відкрито співпрацювати з регулюючими органами» та виплатить штраф у розмірі $243,6 млн. Також Boeing інвестує не менше ніж $455 млн у вдосконалення програм із забезпечення безпеки та відповідності нормативним вимогам протягом трьох років.

Раніше повідомлялося, що Мін'юст США звинуватить Boeing у шахрайстві через порушення угоди про відстрочення судового переслідування після двох цих авіакатастроф. Міністерство запропонувало компанії угоду про визнання вини у змові з метою обману Федерального управління цивільної авіації США.