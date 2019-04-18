Компанія Дерипаски просить у російського уряду $468 млн через санкції США

Автомобілебудівна компанія "ГАЗ", що належить наближеному до Кремля російському олігарху Олегу Дерипасці, звернулась до російського уряду з проханням про фінансову допомогу у розмірі близько 30 мільярдів рублів (468 мільйонів доларів) через збитки, які там зазнали внаслідок американських санкцій.

У "ГАЗ" вважають, що без виділення фінансової допомоги з російського бюджету вже в другій половині 2019 року компанія може оголосити про дефолт. Через американські санкції виробництво автомобілів цією компанією може скоротитися на 40%, тому коштів на погашення кредитів може не вистачити. Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на російське видання "Комерсант".

У російському уряді дану пропозицію наразі розглядають через "соціальну значущість компанії", однак остаточного рішення ще не ухвалили.

Зазначимо, що "ГАЗ" залишається останньою компанією Дерипаски, з якої США ще не зняли санкції. Раніше санкції зняли з компаній "Русал" та En+.

Нагадаємо, що представники Демократичної партії США, які очолили комітети Конгресу після перемоги на виборах восени 2018 року, вимагають від міністра фінансів США Стівена Мнучіна відкласти зняття санкцій з компаній російського олігарха Олега Дерипаски.

Також влада США в рамках чинних санкцій заморозила американські активи російського бізнесмена Олега Дерипаски, зокрема належні йому будинки у Вашингтоні і Нью-Йорку.

У квітні 2018 року компанія United Company Rusal російського олігарха Олега Дерипаски, який потрапив під санкції США, розмістила на Гонконгській фондовій біржі повідомлення про те, що компанія може оголосити технічний дефолт.