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ПОЛІТИКА

Компанія Ілона Маска звинувачує рекламодавців у незаконному бойкоті

07 серпня 2024, 16:27
Компанія Ілона Маска звинувачує рекламодавців у незаконному бойкоті
Компанія X (колишній Twitter) Ілона Маска подає до суду.

Компанія X (колишній Twitter) Ілона Маска подає до суду на групу великих рекламодавців, звинувативши їх у незаконному бойкоті платформи.

Про це повідомили Ілон Маск і головна виконавча директорка X Corp Лінда Яккаріно.

Позов подали проти GARM, Всесвітньої федерації рекламодавців (WFA) і кількох великих компаній, зокрема Unilever, Mars, Orsted і CVS Health. За словами Яккаріно, "незаконна поведінка" цих організацій та їхніх керівників обійшлася X у "мільярди доларів".

У листі Яккаріно посилається на доповідь очолюваного республіканцями комітету Палати представників з питань судочинства в США. У ній стверджується, що GARM та її члени "змовилися" бойкотувати Х (Twitter) після того, як платформу купив Маск. Таким чином, вирішив комітет, учасники "змови" обмежили вибір споживачів, порушивши антимонопольне законодавство.

Вона стверджує, що від "незаконного бойкоту" постраждала не тільки соцмережа, але також її користувачі.

"Люди страждають, коли підривається ринок ідей, й одні точки зору не фінансуються, як порівняти з іншими, в рамках незаконного бойкоту", — йдеться в листі.

"Два роки ми пробували мир, тепер — війна", — написав Маск. Він також закликав інші компанії, яких "систематично бойкотують рекламодавці", подати позов до суду.

Співзасновник GARM Роб Раковіц відкидає звинувачення, пише Financial Times. Він та інші члени ініціативи наполягають, що бренди мають право самі вирішувати, де розміщувати рекламу.

Ілон МаскX (Twitter)

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