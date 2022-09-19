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Компанія Meta рекордно подешевшала

Вартість Meta Platforms Inc. вперше із січня 2019 року опустилася нижче за 400 мільярдів доларів.
Компанія Meta рекордно подешевшала
Про це свідчать дані Dow Jones Market Data, повідомляє Кориспондент.
 
Ринкова вартість компанії досягала максимуму 1,078 трлн доларів 7 вересня 2021 року. Проте останнім часом вона знизилася практично на 65%.
 
Ціна акцій власника соцмережі Facebook та Instagram минулого тижня знизилася на 13,5%. Таким чином, вона завершила "у мінусі" кожну з п'яти сесій.
 
У результаті котирування опустилися до мінімального рівня з 16 березня 2020 року.
 
Зазначимо, що Meta займає 10-те місце у списку компаній США з найбільшою капіталізацією. Минулого тижня вона поступилася дев'ятою позицією Visa Inc.
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19 09 2022 21:51
ТЕГИ: компанія, Meta
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