ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИВартість Meta Platforms Inc. вперше із січня 2019 року опустилася нижче за 400 мільярдів доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Компанія Meta рекордно подешевшала
Про це свідчать дані Dow Jones Market Data, повідомляє Кориспондент.
Ринкова вартість компанії досягала максимуму 1,078 трлн доларів 7 вересня 2021 року. Проте останнім часом вона знизилася практично на 65%.
Ціна акцій власника соцмережі Facebook та Instagram минулого тижня знизилася на 13,5%. Таким чином, вона завершила "у мінусі" кожну з п'яти сесій.
У результаті котирування опустилися до мінімального рівня з 16 березня 2020 року.
Зазначимо, що Meta займає 10-те місце у списку компаній США з найбільшою капіталізацією. Минулого тижня вона поступилася дев'ятою позицією Visa Inc.
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19 09 2022 21:51 МЕДІА
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