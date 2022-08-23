ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКористувачі скаржаться на актуальний патч Windows, який Microsoft почала розсилати 16 серпня. Оновлення KB5012170 усуває дрібні баги, але в деяких випадках може доставити масу проблем або зовсім заблокувати комп'ютер.
Компанія Microsoft оновила Windows, що спровокувало блокування комп'ютерів користувачів
Фото: UNSPLASH
У компанії стверджують, що оновлення KB5012170 від 16 серпня краще поки не встановлювати, про це пише портал PC Gamer.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Згідно з невеликою вибіркою, 2% з 400 обстежених ПК зіткнулися з неможливістю зайти в систему після встановлення KB5012170. Закриття доступу відбувається через BitLocker – нескладно припустити, що більшість користувачів поняття не мають, що це й де брати ключ. Microsoft поспішила розмістити сторінку з інструкцією, але для цієї операції знадобиться ще один комп'ютер під рукою.
Також повідомляється, що актуальний патч приніс й проблеми з безпекою, хоча повинен був їх вирішити. Як наголошують журналісти, саме через такі апдейти автооновлення віндовс краще відключати й ставити лише при необхідності.
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