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Компанія Microsoft оновила Windows, що спровокувало блокування комп'ютерів користувачів

Користувачі скаржаться на актуальний патч Windows, який Microsoft почала розсилати 16 серпня. Оновлення KB5012170 усуває дрібні баги, але в деяких випадках може доставити масу проблем або зовсім заблокувати комп'ютер.
Компанія Microsoft оновила Windows, що спровокувало блокування комп Фото: UNSPLASH
У компанії стверджують, що оновлення KB5012170 від 16 серпня краще поки не встановлювати, про це пише портал PC Gamer.
 
Згідно з невеликою вибіркою, 2% з 400 обстежених ПК зіткнулися з неможливістю зайти в систему після встановлення KB5012170. Закриття доступу відбувається через BitLocker – нескладно припустити, що більшість користувачів поняття не мають, що це й де брати ключ. Microsoft поспішила розмістити сторінку з інструкцією, але для цієї операції знадобиться ще один комп'ютер під рукою.
 
Також повідомляється, що актуальний патч приніс й проблеми з безпекою, хоча повинен був їх вирішити. Як наголошують журналісти, саме через такі апдейти автооновлення віндовс краще відключати й ставити лише при необхідності.
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23 08 2022 14:47
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