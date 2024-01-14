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Компанія PepsiCo заборонила згадувати війну в рекламі

14 січня 2024, 15:39
Компанія PepsiCo заборонила згадувати війну в рекламі
https://oshchad24.pp
Американська корпорація PepsiCo в своїй рекламній стратегії в Україні заборонила згадувати про війну.

Про це глобальна коаліція громадських організацій B4Ukraine написала на сайті.

Восени минулого року під час пошуку нового PR-агентства в Україні були поставлені вимоги, згідно з якими були заборонені згадки про війну у рекламній діяльності PepsiCo, а саме:

  • Згадка про війну, бойові дії, агресію, військовослужбовців, ЗСУ;

  • підтримка України, або української армії;

  • негативні конотації, що створює відчуття "небезпеки".

Нагадаємо, що компанія все ще працює на ринку росії, та сплачує податки. 

За даними НАЗК PepsiCo виплатила до російського бюджету 115 млн доларів податків. Крім того, компанія має 20 тисяч співробітників та 40 тисяч сільськогосподарських працівників в росії.

Попри формальне припинення продажу основного продукту компанії Pepsi cola, на російських поличках все ще можна придбати цей товар завдяки так званому "паралельному імпорту".

 
війнарекламаPepsiCo

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