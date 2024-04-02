Компанія PepsiCo запустила завод із виробництва чипсів під Новосибірськом

Єдиним брендом, який вказаний на російському сайті PepsiCo, є Lay's, який присутній і в Україні.

Американська компанія-виробник продуктів та напоїв PepsiCo запустила першу лінію нового заводу з виробництва снеків та солоних закусок під Новосибірськом у росії.

Про це заявив міністр сільського господарства Новосибірської області Євген Лещенко російському пропагандистському агентству ТАСС, пише "Бізнес.Цензор".

За його словами, потужність заводу наразі становить близько 60 тис тонн на рік. Підприємство займатиметься виробництвом чипсів. Єдиним брендом чипсів, який вказаний на російському сайті PepsiCo, є Lay's, який присутній і в Україні.

Коли завод вийде на повну потужність, поки що невідомо, оскільки виникли складнощі з постачанням технологічного обладнання через санкції, запроваджені проти рф за війну в Україні.

PepsiCo виробляє прохолоджувальні напої, соки, чипси, закуски, молочні продукти та інші продукти харчування під основними марками Chester’s, Chipsy, Lay’s, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric’s, Tropicana, "Агуша" (після повномасштабного вторгнення в Україні перейменовано на "Агуня"), "Чудо", "Слов’яночка", "Садочок", "Сандорик", "Машенька" (в Україні перейменовано на "Марійка") тощо.