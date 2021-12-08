Компанія Shell виплатить Нігерії 111 млн доларів за витік нафти у 1970-х

Верховний суд Нігерії заявив, що з відсотками штраф компанії збільшився вдесятеро відносно першого рішення, Shell це заперечує

Нафтовий гігант Shell виплатить нігерійській спільноті 111 млн доларів за витік нафти під час війни у Біафранському регіоні 1967-70 років.

Нігерійський суд вперше оштрафував Shell на 41,36 млн доларів у 2010 році. Тоді компанія подала ряд апеляційних скарг, жодна з яких не була задоволена судом.

Торік Верховний суд Нігерії заявив, що з відсотками штраф компанії збільшився вдесятеро відносно першого рішення, Shell це заперечує.

Цьогоріч Shell розпочала міжнародний арбітраж у цій справі після рішення Верховного суду. Проте зрештою компанія погодилася виплатити 111 млн доларів в еквіваленті позивачам у справі, і таким чином закрити її. Справу відкрили ще у 1991 році.

У заяві Shell зазначила, що продовжує триматися позиції, що збитки були завдані третьою стороною.