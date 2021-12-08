Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Компанія Shell виплатить Нігерії 111 млн доларів за витік нафти у 1970-х

Верховний суд Нігерії заявив, що з відсотками штраф компанії збільшився вдесятеро відносно першого рішення, Shell це заперечує
Нафтовий гігант Shell виплатить нігерійській спільноті 111 млн доларів за витік нафти під час війни у Біафранському регіоні 1967-70 років.
Компанія Shell виплатить Нігерії 111 млн доларів за витік нафти у 1970-х Фото: lexpress.mu
Про це повідомляє BBC.
 
Нігерійський суд вперше оштрафував Shell на 41,36 млн доларів  у 2010 році. Тоді компанія подала ряд апеляційних скарг, жодна з яких не була задоволена судом.
 
Торік Верховний суд Нігерії заявив, що з відсотками штраф компанії збільшився вдесятеро відносно першого рішення, Shell це заперечує. 
 
Цьогоріч Shell розпочала міжнародний арбітраж у цій справі після рішення Верховного суду. Проте зрештою компанія погодилася виплатити 111 млн доларів в еквіваленті позивачам у справі, і таким чином закрити її. Справу відкрили ще у 1991 році.
 
У заяві Shell зазначила, що продовжує триматися позиції, що збитки були завдані третьою стороною.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 08 2021 17:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Режисера Олімпіади у Токіо звільнили за день до церемонії відкриття

Режисера Олімпіади у Токіо звільнили за день до церемонії відкриття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.