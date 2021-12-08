CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНафтовий гігант Shell виплатить нігерійській спільноті 111 млн доларів за витік нафти під час війни у Біафранському регіоні 1967-70 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Компанія Shell виплатить Нігерії 111 млн доларів за витік нафти у 1970-х
Верховний суд Нігерії заявив, що з відсотками штраф компанії збільшився вдесятеро відносно першого рішення, Shell це заперечує
Фото: lexpress.mu
Про це повідомляє BBC.
Нігерійський суд вперше оштрафував Shell на 41,36 млн доларів у 2010 році. Тоді компанія подала ряд апеляційних скарг, жодна з яких не була задоволена судом.
Торік Верховний суд Нігерії заявив, що з відсотками штраф компанії збільшився вдесятеро відносно першого рішення, Shell це заперечує.
Цьогоріч Shell розпочала міжнародний арбітраж у цій справі після рішення Верховного суду. Проте зрештою компанія погодилася виплатити 111 млн доларів в еквіваленті позивачам у справі, і таким чином закрити її. Справу відкрили ще у 1991 році.
У заяві Shell зазначила, що продовжує триматися позиції, що збитки були завдані третьою стороною.
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12 08 2021 17:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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