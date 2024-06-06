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CУСПІЛЬСТВО

Компанія SpaceX успішно здійснила четвертий запуск свого корабля Starship

06 червня 2024, 19:18
Компанія SpaceX успішно здійснила четвертий запуск свого корабля Starship
Фото: SpaceX
Весь політ тривав близько години.

Аерокосмічна компанія Ілона Маска SpaceX провела четвертий запуск космічного корабля Starship, який у майбутньому має доставляти людей на Місяць і Марс.

Starship — це надважка ракета висотою близько 120 метрів. Вона складається з двох частин: першого ступеня — прискорювача (ракети-носія) Super Heavy та другого — самого космічного корабля Starship.

Ракету-носій Starship запустили з майданчика Starbase (Бока Чіка, штат Техас) о 15:50 за київським часом 6 червня. SpaceX вела трансляцію польоту у соціальній мережі X.

Під час цього польоту SpaceX перевіряла не сам вихід корабля на орбіту, а етапи посадки на воду Super Heavy і самого Starship. Через трохи менше 2 годин польоту Super Heavy вдало приводнилась у Мексиканській затоці, а Starship — в Індійському океані.

Запуск став важливою віхою для компанії, яка прагне використовувати багаторазовий корабель для подорожей до глибокого космосу.

Нагадаємо, попередній запуск Starship відбувся у середині березня. Тоді корабель майже повністю завершив політ, але був знищений незадовго до запланованої посадки.

SpaceXStarship

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