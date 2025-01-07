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Компанія SpaceX здійснила першу місію у 2025 році

07 січня 2025, 11:53
Компанія SpaceX здійснила першу місію у 2025 році
Джерело: twitter.com/SpaceX
На орбіту Землі вивели нову партію супутників Starlink
Компанія SpaceX пізно ввечері у понеділок, 6 січня, запустила у космос чергову партію інтернет-супутників Starlink.
 
Про це повідомляє Space.com.
 
Запуск ракети-носія Falcon 9 із 24 супутниками був здійснений о 22:43 за київським часом з космодрому у Флориді.
 
Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю приблизно через 8 хвилин після запуску, приземлившись на борт безпілотного судна Just Read the Instructions в Атлантичному океані.
 
Для цієї частини ракети це вже 17-й запуск і посадка.
 
Супутники були виведені на нижню навколоземну орбіту приблизно через 65 хвилин після запуску.
 
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