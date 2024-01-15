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Компанія Viber відкрила офіс у Києві

15 січня 2024, 13:28
Компанія Viber відкрила офіс у Києві
вайбер бот
Група компаній також планує приєднатися до Дія.City.

Про це йдеться в прес-релізі компанії Rakuten Group.

Сьогодні власник застосунку для обміну повідомленнями та спілкування Viber оголосив про відкриття офісу Rakuten в центрі Києва.

Компанія оголосила про плани приєднатися до української ініціативи Дія.City з розвитку ІТ-сектору країни у 2024 році.

Група компаній: Rakuten – Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards – наразі мають команди з розробки і маркетингу в Києві та Одесі. 

Новий київський офіс дозволить місцевій команді працювати разом, ефективніше розробляти технологічні продукти та послуги для користувачів у всьому світі, зміцнюючи репутацію України як центру ІТ-інновацій.

Відкрити офіс в компанії захотіл після того, як голова правління та генеральний директор Rakuten Хіроші Мікітані супроводжував урядовців Японії під час візиту в Україну у вересні минулого року. Мікітані зустрівся з лідерами України: з Президентом України Володимиром Зеленським і віцепрем’єр-міністром України та міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

"Rakuten послідовно підтримує Україну протягом війни та демонструє відданість її народу, економіці та післявоєнній відбудові", - написали в компанії. 

Rakuten також підписав меморандум про партнерство з VEON Ltd. щодо співпраці для реконструкції інфраструктури країни за допомогою відкритих мереж радіодоступу і цифрових послуг. Ще компанія запустила Український гуманітарний кризовий фонд екстреної допомоги через свою онлайн-платформу для пожертв, Rakuten Clutch Special Charity Fund, і провів акцію пожертвування на підтримку України, яка зібрала понад 1,3 мільярда єн.

Глава компанії неодноразово демонстрував сильну особисту підтримку України. У лютому 2022 він пожертвував українському уряду 1 мільярд єн, майже $9 млн, на гуманітарну допомогу. Минулої зими він підтримав пожертвування та доставку 500 генераторів громадянам України через ініціативу пожертвувань "Самурай". Указом Президента Мікітані був нагороджений національним орденом "За заслуги" на знак визнання його зусиль і зусиль Rakuten Group.

Плани Rakuten щодо присутності в Україні включають додатковий найм у технологічному секторі та призначення регіонального менеджера.

 
КиївофісViber

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