Компанію Ілона Маска SpaceX оцінили в $175 млрд

За словами людей, обізнаних щодо ситуації, SpaceX оцінює одну свою акцію у 95 доларів.

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX розпочала дискусії про продаж інсайдерських акцій за цінами, які свідчать, що SpaceX коштує 175 мільярдів доларів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами людей, обізнаних щодо ситуації, SpaceX оцінює одну свою акцію у 95 доларів.

Збільшення вартості зробить SpaceX однією із 75 найбільших компаній світу за ринковою капіталізацією на рівні, наприклад, із Nike Inc. (177 мільярдів доларів). Улітку компанія SpaceX отримала на тендері ціну в 150 мільярдів доларів.

Космічна компанія Ілона Маска домінує на ринку послуг комерційного запуску в космос зі своїми ракетами Falcon. Також вона відправляє корисні вантажі на орбіту для приватних клієнтів і для NASA та інших державних установ.

До того ж SpaceX пропонує послугу супутникового інтернету Starlink, що базується на численній групі супутників на низькій навколоземній орбіті.

20 листопада SpaceX випустила третє покоління термінала Starlink для побутових користувачів.

Вона більша за розмірами й споживає більше енергії, але забезпечує кращу якість звʼязку. Водночас термінал став легшим і тоншим. Поки що новинка буде доступна лише "невеликій групі клієнтів у США".