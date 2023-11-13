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ПОЛІТИКА

Компанію з Данії оголошено міжнародним спонсором війни

13 листопада 2023, 13:49
Компанію з Данії оголошено міжнародним спонсором війни
Фото: ООС
За даними НАЗК, продукцію Rockwool використовували під час будівництва та ремонту кораблів ВМФ рф. У компанії в росії є 1 200 робочих місць, що становить близько 10% від усіх її співробітників.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до списку міжнародних спонсорів війни провідного данського виробника продукції на основі кам'яної вати, компанію Rockwool.

Про це повідомили в НАЗК.

Причиною тому стало принципове рішення компанії продовжувати свою діяльність на російському ринку навіть після початку повномасштабної війни. Це здійснюється через посередників, через яких продукція Rockwool надходить у державні компанії російської федерації, включно із замовленнями від Міністерства оборони рф.

У НАЗК зазначили: продукція Rockwool використовувалася під час будівництва та ремонту кораблів ВМФ росії. Зокрема:

  • Чорноморського флоту в Севастополі;
  • Балтійського флоту;
  • Північного флоту в Мурманську;
  • Тихоокеанського флоту.

"Інформація про такі контракти доступна з 2014 по 2021 роки. За роки після анексії Криму компанія ROCKWOOL поставила золяційні матеріали щонайменше для 31 корабля і підводних човнів російського флоту, включно з крейсерами, есмінцями, атомними підводними човнами, фрегатами, десантними кораблями, тральщиками і розвідувальними кораблями", — йдеться в повідомленні.

Загалом виділено щонайменше 52 контракти між дистриб'юторами Rockwool і Міністерством оборони російської федерації. Крім того, у квітні 2022 року компанія офіційно заявила про намір продовжити свою діяльність на російському ринку.

"У рф Rockwool працює з 1995 року і володіє чотирма заводами. Вона утримує в росії 1200 робочих місць, що становить близько 10% від співробітників компанії", — розповіли в НАЗК.

Даніяспонсор війни

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