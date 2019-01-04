Комунальному підприємству "Вода Донбасу" відключать електроенергію

Відключення електроенергії відбудеться через те, що комунальне підприємство не змогло укласти договір з новим постачальником електроенергії

Підприємству, що забезпечує питною водою низку населених пунктів на підконтрольних та непідконтрольних уряду частинах Донбасу "Вода Донбасу" з 1 березня зобов’язали відключити електроенергію.

Відповідне розпорядження отримав оператор розподільчих електромереж компанія "ДТЕК Донецькі електромережі", повідомляє "Громадське".

Зазначається, що відключення електроенергії відбудеться через те, що комунальне підприємство не змогло укласти договір з новим постачальником електроенергії. Договір з тимчасовим постачальником - "Укрінтенергое" - завершився наприкінці березня 2019 року.

Компанія "Вода Донбасу" має велику заборгованість за послуги енергопостачання. Наразі борги компанії за електрику складають 2,4 мільярда гривень, а з початку року вони зросли на 181 мільйон гривень. Однією з причин такої значної заборгованості є те, що більшість споживачів підприємства проживають на непідконтрольній частині Донбасу.

"Вода Донбасу" оголосила тендер на закупівлю послуг з енергопостачання. Конкурс має відбутися 31 травня. Однак до того часу контракту на постачання електроенергії у підприємства немає.

Зазначимо, що відключення електроенергії відбувається у зв’язку з проведеною в Україні реформою енергоринку. Так, обленерго з 1 січня 2019 року розділили на постачальників та виробників енергії, а промислові компанії зобов’язали укласти контракти на купівлю електроенергії з новими виробниками. Низка водоканалів, зокрема «Вода Донбасу» нових постачальників знайти не змогла, через що їх перевели на «постачальника електроенергії останньої надії» терміном на 90 днів. Наприкінці березня цей термін сплив.

Раніше на Донеччині підірвався на міні автомобіль із працівниками КП "Вода Донбасу".