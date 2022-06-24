Комунальники продовжують відновлювати пошкоджену російськими військами інфраструктуру У Харківській області продовжуються роботи з відновлення критичної інфраструктури - після ворожих обстрілів у селах Бригадування та Вишневе Ізюмського району відновлено газопостачання для 421 споживача

На всіх звільнених від російської окупації територіях продовжуються оперативні відновлювальні роботи.

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Повідомив заступник голови Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко. "У Чернігівській області триває відновлення Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Демонтовано пошкоджені елементи системи опалення, частково виконано роботи з демонтажу віконних та дверних блоків. Готуються до встановлення вікон та дверей", - розповів він під час брифінгу у п'ятницю. Для завершення запланованого будівельникам потрібно півтора місяця. У Київській області силами "Укравтодору" розчищено понад 500 км доріг та вулиць, триває ремонт дев'яти доріг державного значення, пошкоджених унаслідок ведення бойових дій. Крім того, забезпечено проїзд через 20 тимчасових переправ поблизу зруйнованих та пошкоджених мостів.

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