Комунальники продовжують відновлювати пошкоджену російськими військами інфраструктуру
Повідомив заступник голови Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко.
"У Чернігівській області триває відновлення Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Демонтовано пошкоджені елементи системи опалення, частково виконано роботи з демонтажу віконних та дверних блоків. Готуються до встановлення вікон та дверей", - розповів він під час брифінгу у п'ятницю.
Для завершення запланованого будівельникам потрібно півтора місяця.
У Київській області силами "Укравтодору" розчищено понад 500 км доріг та вулиць, триває ремонт дев'яти доріг державного значення, пошкоджених унаслідок ведення бойових дій.
Крім того, забезпечено проїзд через 20 тимчасових переправ поблизу зруйнованих та пошкоджених мостів.
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