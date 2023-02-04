Конфісковані кошти російського олігарха підуть на допомогу Україні – генеральний прокурор США

Генпрокурор США Меррік Гарланд заявив, що конфісковані у підсанкційного російського олігарха активи підуть на допомогу Україні.

Про це вчора написало CNN

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд оголосив про першу передачу конфіскованих активів підсанкційного російського олігарха під час зустрічі з генеральним прокурором України Андрієм Костіним.

Кошти підуть на допомогу Україні - сказав Гарланд.

"Сьогодні я оголошую, що дозволив першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні", — сказав Гарленд. "Ці конфісковані активи з’явились після того, як я оголосив у квітні минулого року про висунення обвинувачення російському олігарху Костянтину Малофєєву за звинуваченнями в ухиленні від санкцій".