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Конфлікт між Угорщиною і ЄС затьмарює ключову зустріч щодо України – Politico

30 серпня 2024, 12:46
Конфлікт між Угорщиною і ЄС затьмарює ключову зустріч щодо України – Politico
Фото: з вільного доступу
Коментарі провідного брюссельського дипломата Жозепа Борреля щодо України та Близького Сходу розлютили Будапешт.

Словаччина і Угорщина відмовляють схвалити удари України по рф наданою Києву західною зброєю, адже мають дружні стосунки з московю. 

Про це повідомляє Politico.

Після прибуття до будівлі Ради ЄС у Брюсселі головний дипломат ЄС Жозеп Боррель закликав зняти обмеження щодо використання Києвом наданої зброї для поразки цілей в рф. 

броя, яку ми поставляємо Україні, має бути використана в повному обсязі, і обмеження повинні бути зняті, щоб українці могли націлюватися на місця, звідки росія їх бомбардує. Інакше зброя марна", - сказав він. 

На зустрічі міністрів ЄС був присутній і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. 

Чиновник, знайомий з перебігом переговорів каже, що український міністр закликав міністрів ЄС дозволити Україні бити по об'єктах на росії. 

Кулеба заявив, що цю пропозицію не слід вважати ескалацією. Проте Угорщина та Словаччина виступають проти. 

Відносини між Угорщиною та ЄС довгий час були непростими, але різко погіршилися після того, як Будапешт ухвалив ротаційне головування у Раді ЄС у липні. 

Міністрів закордонних справ ЄС бойкотували запропоновану зустріч у Будапешті і провели власний саміт у Брюсселі. 

На запитання журналіста, чому зустріч пройшла в Брюсселі, а не в Будапешті, Боррель відповів: 

"Тому що я так вирішив. Я вважав, що набагато доречніше зробити це в Брюсселі, оскільки деякі позиції, виражені угорським урядом, прямо суперечать спільній зовнішній політиці та політиці безпеки. Набагато краще було б зробити це вдома".

 
війна в УкраїніЄвросоюз

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