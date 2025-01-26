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ПОЛІТИКА

Конфлікт Зеленського та Фіцо загострюється на тлі протестів у Словаччині

26 січня 2025, 09:32
Конфлікт Зеленського та Фіцо загострюється на тлі протестів у Словаччині
Фото: news.yahoo.com
Роберт Фіцо сказав, що не піде у відставку з посади прем'єр-міністра, незважаючи на вимогу десятків тисяч людей.

Конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо продовжує поглиблюватись і переходить до відкритої громадської площини.

Зокрема, сьогодні, 25 січня Фіцо різко відреагував на твіт Зеленського у мережі Х, де він написав:

"Братислава - не москва, Словаччина - це Європа!", тобто, насправді усього лише процитував лозунг, який був заявлений на протестах у 30 містах Словаччини напередодні. Але Фіцо відчув його як виклик і дуже розлютився. 

Роберт Фіцо сказав, що не піде у відставку з посади прем'єр-міністра, незважаючи на вимогу десятків тисяч людей, які вимагали його відставки на протестах по всій Словаччині в п'ятницю. За оцінками організаторів, лише в столиці на антиурядову демонстрацію зібралося близько 60 тисяч людей.

Прем'єр-міністр заявив їм у програмі "Суботні діалоги" на Словацькому радіо, що уряд може бути замінений лише після парламентських виборів. "Зараз не 2018 рік", - заявив Фіцо, пише словацька Aktuality.

У 2018 році Фіцо подав у відставку з посади прем'єр-міністра після масових протестів, що спалахнули після вбивства журналіста Яна Куцяка. "У 2025 році ми занадто досвідчені і витримані, щоб деякі неурядові організації, грузинські та українські гвардійці могли підірвати нашу державу", - додав очільник словацького уряду.

Коментуючи протести проти свого уряду, Фіцо і взагалі заявив, що організатори акцій "обманюють учасників", а третина з тих, хто бере в них участь нібито є українцями.

Нагадаємо, 24 січня в різних містах Словаччини почалися багатотисячні протести проти політики уряду Фіцо під гаслом Словаччина - це Європа. Протести паралельно пройшли у Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії.

СловаччинаРоберт ФіцоВолодимир Зеленський

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