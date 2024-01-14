Конгрес США погодив новий проєкт тимчасового фінансування уряду – Reuters

Лідери Конгресу США погодили законопроєкт про тимчасові витрати, щоб зберегти фінансування федерального уряду в березні і запобігти частковому припиненню його роботи наприкінці наступного тижня.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на анонімне джерело.

Речник лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера заявив, що текст угоди про фінансування, як очікують, буде опублікований онлайн сьогодні.

Очікується, що голосування за проєктом відбудеться наступного тижня.

Для деяких федеральних установ фінансування закінчується 19 січня, включаючи Міністерство транспорту, тоді як для інших, як-от Міністерства оборони, закінчується 2 лютого.

7 січня лідери республіканців і демократів в Конгресі досягли угоди про максимальний рівень бюджетних витрат в цьому році в розмірі $1,59 трлн.

Це наблизило сторони до уникнення урядового шатдауну, але повністю не виключило його. Якщо вони не зможуть ухвалити угоду до 19 січня, то уряду доведеться почати зупиняти роботу.

Деякі законодавці заявили, що законопроєкт про короткострокове фінансування необхідний для того, щоб дати двопартійним переговірникам з Палати представників і Сенату час узгодити законопроєкти про витрати на весь 2024 фінансовий рік, а Конгресу – ухвалити відповідне законодавство.