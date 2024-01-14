Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Конгрес США погодив новий проєкт тимчасового фінансування уряду – Reuters

14 січня 2024, 11:05
Конгрес США погодив новий проєкт тимчасового фінансування уряду – Reuters
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Лідери Конгресу США погодили законопроєкт про тимчасові витрати, щоб зберегти фінансування федерального уряду в березні і запобігти частковому припиненню його роботи наприкінці наступного тижня.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на анонімне джерело. 

Речник лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера заявив, що текст угоди про фінансування, як очікують, буде опублікований онлайн сьогодні. 

Очікується, що голосування за проєктом відбудеться наступного тижня.

Для деяких федеральних установ фінансування закінчується 19 січня, включаючи Міністерство транспорту, тоді як для інших, як-от Міністерства оборони, закінчується 2 лютого.

7 січня лідери республіканців і демократів в Конгресі досягли угоди про максимальний рівень бюджетних витрат в цьому році в розмірі $1,59 трлн. 

Це наблизило сторони до уникнення урядового шатдауну, але повністю не виключило його. Якщо вони не зможуть ухвалити угоду до 19 січня, то уряду доведеться почати зупиняти роботу. 

Деякі законодавці заявили, що законопроєкт про короткострокове фінансування необхідний для того, щоб дати двопартійним переговірникам з Палати представників і Сенату час узгодити законопроєкти про витрати на весь 2024 фінансовий рік, а Конгресу – ухвалити відповідне законодавство.

 
Конгрес СШАфінансуванняШатдаун

Останні матеріали

Не для того, щоб перемогти. Фальшиві путінські суперники не можуть навіть зберегти серйозне обличчя – Джулія Девіс
Політика
Не для того, щоб перемогти. Фальшиві путінські суперники не можуть навіть зберегти серйозне обличчя – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 січня 2024, 14:27
російська влада зневажає свій народ. Єгері ФСБ перетворилися на браконьєрів у злочинній путінській державі – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Політика
російська влада зневажає свій народ. Єгері ФСБ перетворилися на браконьєрів у злочинній путінській державі – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 12 січня 2024, 11:28
Момент істини. Чи здатен Захід на дорослі вчинки? – Джеймс Шерр
Політика
Момент істини. Чи здатен Захід на дорослі вчинки? – Джеймс Шерр
Переклад iPress – 12 січня 2024, 09:00
США та їхні проросійські (з)радники. Як було втрачено найкращий шанс виграти війну в Україні – Washington Post
Політика
США та їхні проросійські (з)радники. Як було втрачено найкращий шанс виграти війну в Україні – Washington Post
Переклад iPress – 11 січня 2024, 16:49
Україна – це все, що стоїть на шляху варварів, що хочуть домінувати у світі. Захід має 10 місяців, щоб її врятувати – Пол Мейсон
Політика
Україна – це все, що стоїть на шляху варварів, що хочуть домінувати у світі. Захід має 10 місяців, щоб її врятувати – Пол Мейсон
Переклад iPress – 11 січня 2024, 12:29
Війна на виснаження. Україна та росія обмінюються повітряними ударами, а на лінії фронту просування немає попри запеклі бої – Том Купер
Політика
Війна на виснаження. Україна та росія обмінюються повітряними ударами, а на лінії фронту просування немає попри запеклі бої – Том Купер
Переклад iPress – 10 січня 2024, 23:45
Провал США в Україні заохотить Іран, Північну Корею і Китай. Три речі, які допоможуть перемогти росію – генерал Бен Годжес
Політика
Провал США в Україні заохотить Іран, Північну Корею і Китай. Три речі, які допоможуть перемогти росію – генерал Бен Годжес
Переклад iPress – 10 січня 2024, 16:52
Новий уряд Польщі випробовує стратегію
Політика
Новий уряд Польщі випробовує стратегію "заміни еліти". ПіС обирає партизанську тактику проти Туска – Натан Алан-Лі
Переклад iPress – 10 січня 2024, 12:39
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється