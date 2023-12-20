Конгрес може схвалити додаткове фінансування для України в січні – Білий дім

Кірбі нагадав, що уряд США має кошти на надання Україні лише одного пакета військової допомоги до кінця року, але без рішення Конгресу далі грошей на це не буде. Тому важливо, аби американські законодавці проголосували якнайшвидше.

В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки (США) сподіваються, що Сенат схвалить пакет додаткової фінансової допомоги для України у січні 2024 року.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні.

За словами американського чиновника, Білий дім досяг на переговорах із представниками Республіканської партії прогресу у питанні боротьби з міграцією на кордоні з Мексикою, що дозволить розблокувати ухвалення нового фінансування для України.

"Було досягнуто деякого прогресу, я не забігатиму вперед, але нам доведеться подивитися розвиток подій", - сказав він.

Також Кірбі звернув увагу, що влада США планує надати Україні ще один пакет військової допомоги наприкінці грудня, після чого Білий дім більше не матиме повноважень на поповнення запасів без прийняття Конгресом рішення про виділення додаткового фінансування.

У цьому контексті він наголосив на важливості голосування в Сенаті по цьому питанні "якнайшвидше".

Кірбі припустив, що ухвалення відповідного рішення американськими законодавцями "відбудеться приблизно в січні".

У середу стало відомо, що Сенат США до кінця року не проголосує за пакет допомоги Україні, хоча перемовники від обох партій продовжують свою роботу.

Будь-яка угода в Сенаті, який контролюють демократи з перевагою в 51 голос, повинна буде також отримати схвалення Палати представників США, яку контролюють республіканці (більшість у 221 проти 213).