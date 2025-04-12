Конгрес підтримав указ Трампа, який заборонить мільйонам американцям голосувати

Закон "підтримує" американського президента і надасть йому більше голосів.

Палата представників Конгресу затвердила законопроект, що може позбавити мільйон громадян США права голосу на федеральних виборах.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Палата представників ухвалила законопроект, який ініціювали республіканці.

Він вимагає документального підтвердження громадянства США для реєстрації виборців на федеральних виборах.

Відомо, що документ ухвалено попри те, що згідно з чинним законодавством, участь не громадян у федеральних виборах буде незаконною.

Це одне з зусиль, що узгоджуються з діями президента Дональда Трампа.

Конгресмени проголосували 220 голосами проти 208 за направлення законопроекту до Сенату для подальшого розгляду. Серед демократів четверо проголосувало "за".

Спікер Палати представників Майк Джонсон назвав це законодавство таким, що "захищає і забезпечує чесність виборів".

Проте інші законотворці вважають, що цей законопроект - відомий як SAVE Act і може обмежити доступ до виборів, створюючи зайві перешкоди для реєстрації та незаконно позбавляючи права голосу законних виборців.

Участь у федеральних виборах для осіб, які не є громадянами США, вже заборонена законом.

Однак після ухвалення Палатою, законопроект має розглянути Сенат, де більшість також належить Республіканській партії, але його подальша доля залишається невизначеною. Для проходження в Сенаті документу потрібно заручитися підтримкою принаймні кількова демократами.

Республіканці вже ухвалювали SAVE Act під час попередньої сесії Конгресу, але тоді він не просунувся далі через демократичну більшість у Сенаті.

"Це рішення в пошуках проблеми, яке, на жаль, позбавить мільйонів американців права голосу", - заявив директор програми з виборчих прав Центру Бреннана Шон Моралес-Дойл.