Конгрес пропонує ввести санкції проти Huawei і DJI

Розробили закон демократи і республіканці.

Палата представників США внесла закон про санкції проти китайських компаній.

Його авторами є республіканець і демократ, написала посолка України в США Оксана Маркарова на Facebook-сторінці.

"Законопроєкт до Палати представників внесли голова спецкомітету Палати представників США з протидії КПК Джон Муленаар і член комітетів Палати представників з податкової політики та з бюджету Джиммі Панетта", - йдеться в доипсі.

Посолка написала, що законопроєктом пропонується запровадити санкції проти компаній Китаю, які надають матеріальну підтримку агресії рф проти України.

Мова йде про технології подвійного призначення, оборонну співпрацю та фінансові операції.

Документ передбачає, що президент США отримає повноваження:

вводити санкції проти китайських суб'єктів, які надають матеріальну підтримку оборонно-промисловій базі та технологічному сектору рф;

вводити санкції проти організацій КНР, залучених до військової модернізації або зловмисної кібер-діяльності;

вводити санкції проти організацій КНР, залучених до продажу зброї за кордоном.

Під санкції можуть потрапити такі фірми як Huawei Technologies Co. Ltd - гігант у сфері телекомунікацій і смартфонів; DJI виробниr дронів; Hikvision - виробник систем відеоспостереження; SMIC - китайський виробник мікросхем, а також AVIC - авіабудівна корпорація Китаю, ключовий гравець в ОПК.

Крім того, законо передбачає, що протягом 180 днів після того, як він набере чинності, держсекретар, міністр фінансів і міністр оборони США мають запропонувати Конгресу запровадити санкції проти китайських оборонних, суднобудівних і авіабудівних компаній.