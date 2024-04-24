Американський Конгрес схвалив рішення про заборону китайської соцмережі TikTok.

Застосунок буде недоступний через 270 днів в разі, якщо китайський власник не продасть платформу.

Про це пише британська щоденна газета Financial Times.

Сенат проголосував за заборону соцмережі, тоді "проти" було 18 осіб.

Таке рішення наштовхує компанію ByteDance відмовитись від TikTok, щоб уникнути заборони.

Ймовірно, соцмережа TikTok подасть позов до суду, щоб заблокувати закон.

Заборона TikTok означає, що застосунок більше не буде отримувати оновлень і це ускладнить його використання в міру розвитку операційних систем, а з часом зробить його застарілим.

Законопроєкт швидко набув популярності після зустрічей представників служби безпеки, які попередили, що Китай може змусити ByteDance передати особисті дані 170 мільйонів американців, які використовують застосунок.

Палата представників ухвалила законопроєкт минулого місяця, але він зіткнувся з перешкодами в Сенаті через занепокоєння щодо порушення свободи слова. Спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон, зробивши крок, який допоміг прискорити цей захід, об’єднав його з фінансуванням для України, створивши пакет, проти якого більшість сенаторів навряд чи виступить.

Виступаючи в Сенаті раніше у вівторок, Марія Кантвелл, голова комітету з питань торгівлі від Демократичної партії, яка раніше мала застереження щодо закону, закликала своїх колег підтримати його.

"Конгрес діє для того, щоб запобігти шпигунству, операціям невидимого спостереження з боку іноземних ворогів, завдаючи шкоди вразливим американцям, нашим військовослужбовцям і жінкам, а також персоналу нашого уряду США", - сказала вона.

TikTok заперечує, що китайський уряд має будь-який контроль над застосунком. Марк Ворнер, голова Комітету з розвідки Сенату від Демократичної партії, у вівторок заявив, що той факт, що китайський уряд лобіював законопроект перед членами Конгресу, свідчить про те, "як багато Сі Цзіньпін вклав у цей продукт".

Сенатори також закликали молодих американців зрозуміти, що Конгрес намагався захистити їх, а не намагався заборонити популярний застосунок.

"Багато американців, особливо молодих американців, справедливо скептично налаштовані. Зрештою, вони не бачили того, що бачив Конгрес. Вони не були присутні на секретних брифінгах, які проводив Конгрес, на яких глибше розглядалися деякі загрози, пов’язані з іноземним контролем над TikTok", - сказав Ворнер.

Китайські експерти у Вашингтоні мають сумнів, що Пекін дозволить ByteDance передати алгоритм, який зробив програму настільки успішним аналогом TikTok у США, якщо компанія не виграє в суді.