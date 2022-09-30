БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПалата представників США у п'ятницю схвалила законопроєкт про тимчасове державне фінансування, в якому передбачене виділення Україні фінансової допомоги в розмірі 12,3 мільярда доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Конгрес схвалив законопроєкт з 12,3 мільярдами доларів на допомогу Україні
Фото: AFP
Про це повідомляє The New York Times.
Голосування за документ відбулося переважно за партійною лінією: підтримали його 230 членів Палати представників, зокрема 10 членів Республіканської партії, проти висловився 201 конгресмен, усі – республіканці.
Законопроєкт про тимчасове фінансування був ухвалений Конгресом мені ніж за пів доби до кінцевого терміну, коли у США закінчується фінансовий рік і за відсутності схваленого фінансування оголошується шатдаун – вимушене призупинення роботи держустанов.
Очікується, що до кінця п'ятниці законопроєкт підпише президент США Джо Байден, і він набуде чинності. Нагадаємо, напередодні законопроєкт про тимчасове фінансування був проголосований Сенатом США.
Законопроєкт включає пакет допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами. Це зокрема $3 млрд на надання військової допомоги, включаючи навчання, обладнання, озброєння та логістичну підтримку; $1,5 млрд на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку; і $2,8 млрд на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.
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