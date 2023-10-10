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Конгрес США готує річний пакет допомоги Україні – WSJ

10 жовтня 2023, 08:37
Конгрес США готує річний пакет допомоги Україні – WSJ
Джерело: .ukrinform
Пакет можуть затвердити у період між 16 жовтня, коли Сенат повернеться з канікул.

Сенатори США від обох партій хочуть найближчими тижнями прийняти річний пакет допомоги Україні розміром від 50 до 100 млрд доларів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Сенатори від обох партій заявили виданню, що бачать більше сенсу в одному великому пакеті, аніж в кількох менших. Це, по-перше, "додасть Україні відчуття впевненості", а по-друге, це буде краще "з політичної точки зору".

Такий пакет можуть прийняти в період між 16 жовтня, коли Сенат повернеться з канікул, і 17 листопада - датою закінчення поточного законопроєкту про тимчасові витрати.

Сенатори висловили обмежений оптимізм щодо прийняття пакету. Розмір його наразі ще обговорюється. Так, сенатор-республіканець Ліндсей Грем запропонував виділити 60-70 млрд доларів, тоді як сенатор-демократ Річард Блюменталь, сказав, що, на його думку, цифра має бути ближчою до 100 млрд доларів. Тим не менш, останній заявив, що готовий піти на компроміс, якщо республіканці запропонують пакет в 60 млрд доларів.

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