Конгрес США готується проголосувати за допомогу Україні після Великодня

Зазначимо, що Великдень в США цього року святкують 31 березня.

Конгрес США може проголосувати за допомогу Україні після святкування Великодня, що відбудеться вже наступного місяця.

Про це повідомляє CBS News.

Голова Комітету Палати представників США в закордонних справах Майкл Маккол заявив, що спікер Майк Джонсон має намір винести голосування законопроєкт, який передбачає допомогу для України після Великодня.

Зазначимо, що Великдень в США цього року святкують 31 березня.

"Він (Джонсон. - ред.) має намір винести цей законопроєкт (із допомогою для України, - ред.) на розгляд після Великодня, і ми працюємо над цим законопроєктом", - сказав Маккол.

На питання журналіста, щодо того, чи є ймовірність, що законопроект приймуть вже 9 квітня, він відповів, що хотів, би щоб голосування відбулось "якомога швидше".

"Ситуація в Україні є дуже важкою. Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, і дозволимо Путіну заволодіти Україною, Молдовою та Грузією, це послабить США", - додав Маккол.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США вже кілька місяців не може надати нове фінансування допомоги Україні.

Законопроект про 60 млрд доларів на військову та фінансову допомогу нашій країні нещодавно пройшов Сенат. Але його відмовляється розглядати Палата представників.