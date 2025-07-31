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Конгрес США хоче залучити європейців до фінансування постачання зброї в Україну

31 липня 2025, 10:49
Конгрес США хоче залучити європейців до фінансування постачання зброї в Україну
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Це дозволить прискорити військову допомогу та зменшити стратегічну загрозу з боку росії.

Сенатори-республіканці роджер вікер та джим ріш підготували законопроєкт, який передбачає створення спецфонду, що наповнюватимуть європейські союзники України для оплати американської зброї.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

Законопроєкт Peace Act був підготовлений вікером та рішом і передбачає створення фонду при Міністерстві фінансів США для прийому коштів від союзників.

Ці гроші очільник Пентагону зможе використовувати для оплати замовлень військовим підрядникам на поповнення запасів США, щоб вони могли продовжувати постачання зброї в Україну.

Сенатори очікують, що фонд збиратиме від 5 до 8 мільярдів доларів на рік, а основними донорами можуть стати німеччина та велика британія.

За словами роджера вікера, Peace Act дає дональду трампу та союзникам США додаткову можливість прискорити постачання військової допомоги Україні за рахунок наявних американських запасів.

"Це найшвидший спосіб озброїти Україну, а також мінімізувати стратегічну і військову загрозу, яку росія становить для США і НАТО", - сказав вікер у коментарі WSJ.

Сенатор обговорював законопроєкт з Білим домом, який загалом підтримує цю ідею, повідомили WSJ його помічники.

Автори Peace Act сподіваються, що закон ухвалять до кінця 2025 року в межах щорічного законопроєкту про оборонну політику, який готує очолюваний вікером Комітет Сенату з питань збройних сил.

Ми також писали, що країни ЄС ініціюють спільні позики для озброєння України.

 

Конгрес СШАвійнаЄвросоюз

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