Конгрес США на шляху до затвердження допомоги Україні

Сьогодні в Палаті представників провели процедурне голосування.

Палата представників Конгресу США провела процедурне голосування за законопроекти про іноземну допомогу, до якої входить і Україна.

Це дозволить винести їх на подальший розгляд.

Таке рішення підтримали 316 республіканців та демократів, пише The Hill.

Спікер Палати представників Майк Джонсон покладався на демократів під час голосування, аби подолати блокаду з боку консерваторів у своїй власній партії. Попри це - демократів більше, ніж республіканців, проголосували за просування пакету допомоги, 165 демократів підтримали процедурний крок, пише Bloomberg.

Голосування дозволить винести на розгляд Палати представників законопроекти про іноземну допомогу, який запланований на 20 квітня орієнтовно о 20:20-20:30 за київським часом.

До "українського" пакета допустили чотири правки, дві з яких пропонують узагалі виключити невійськову допомогу Україні. Ще одна правка авторства трампістки Марджорі Тейлор Грін має замінити всі суми в пакеті на нулі, і ще одна – не дозволяє витрачати економічну допомогу на урядові зарплати.